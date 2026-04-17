नारी शक्ति बंदन कार्यक्रम का हुआ आयोजन

छात्राओं के अभिभावकों को किया गया सम्मानित

डुमरियागंज सिद्धार्थनगर। पीएम श्री प्राथमिक विद्यालय डुमरियागंज के परिसर में गुरुवार को नारी शक्ति बंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें परिषदीय विद्यालय व कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय के छात्राओं को जागरूक किया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम में छात्राओं के अभिभावकों को सम्मानित भी किया गया। जानकारी के मुताबिक 16 अप्रैल से 20 अप्रैल तक नारी शक्ति बंदन अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है।

जिसमें बालिकाओं की सुरक्षा, निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका, लैंगिक समानता, नारी सशक्तिकरण आदि के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी डुमरियागंज अशोक कुमार सिंह ने बताया कि यह अभियान 16 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चलेगा जिसके तहत अलग-अलग दिवस छात्राओं को जागरूक किया जाएगा। प्रथम दिन बालिकाओं को राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका, लैंगिक समानता, नारी सशक्तिकरण आदि के बारे में जागरूक किया गया।

इसके अलावा परिषदीय विद्यालयों में 70 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति वाले छात्राओं के अभिभावकों को आमंत्रित करके सम्मानित भी किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि इस अभियान में को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर सभासद उमाशंकर गौड़, प्रधानाध्यापक धर्मराज दुबे, दीपा मिश्रा, अमृता, आकांक्षा, मलिक निकहत, वर्षा, बरखा आदि अध्यापिका उपस्थिति रही।