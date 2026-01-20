Women Agniveer Bharti 2026: इंडियन आर्मी ने अग्निवीर महिला रैली भर्ती का किया एलान, यूपी व उत्तराखंड की गर्ल्स के लिए मौका

उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड की गर्ल्स के लिए अग्निवीर रैली भर्ती का एलान किया गया है। यह भर्ती 18 फरवरी को लखनऊ कैंट में एएमसी सेंटर और कॉलेज के एएमसी स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड मेल पर भेज दिए गये हैं।

इंडियन आर्मी में शामिल होने का सपना देख रही महिला उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। इंडियन आर्मी की ओर से महिला मिलिट्री पुलिस विंग के तहत अग्निवीर मिलिट्री पुलिस रैली भर्ती का एलान किया गया है। यह रैली भर्ती लखनऊ कैंट में एएमसी सेंटर और कॉलेज के एएमसी स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। भर्ती में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड की महिला उम्मीदवार भाग ले सकती हैं।

चयनित गर्ल्स के लिए एडमिट कार्ड जारी

जिन महिला उम्मीदवारों ने जुलाई 2025 के कॉमन एंट्रेस एग्जाम (CEE) में भाग लिया था उनके लिए नए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन गर्ल्स को भर्ती के लिए बुलाया गया है उनके एडमिट कार्ड मेल पर भेजे गए हैं। ऐसे में अभ्यर्थी अपने ईमेल में जाकर एडमिट कार्ड की जानकारी प्राप्त कर सकती हैं और इसे डाउनलोड कर सकती हैं। रैली भर्ती के लिए दोनों ही स्टेट के 1000 महिला उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।

सुबह 4 बजे सेंटर पर करना होगा रिपोर्ट

रैली भर्ती में शामिल होने के लिए महिला उम्मीदवारों को निर्धारित सेंटर पर सुबह 4 बजे रिपोर्ट करना होगा। सभी उम्मीदवार अपने साथ एडमिट कार्ड, पहचान पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति साथ लेकर जाएं ताकी आपका वेरिफिकेशन हो सके।

18 फरवरी को रैली भर्ती का होगा आयोजन

रिक्रूटिंग जोन उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड, रिक्रूटिंग ऑफिस (हेडक्वार्टर), लखनऊ की ओर से भर्ती का आयोजन 18 फरवरी 2026 को करवाया जायेगा।

अभ्यास कर दें तेज

सभी महिला उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती में चयनित होने के लिए अभी से अभ्यास स्टार्ट कर दें ताकी वे फिजिकल टेस्ट में सफलता प्राप्त कर पाएं। अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे सतर्क रहें और दलालों के झांसे में न आएं या किसी भी गलत तरीके का इस्तेमाल न करें, क्योंकि सेना में चयन पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी होता है जिसका मकसद सशस्त्र बलों के लिए सबसे उपयुक्त अभ्यर्थी का चयन करना है। रैली भर्ती से संबंधित किसी भी प्रकार समस्या होने पर अभ्यर्थी रिक्रूटिंग ऑफिस (हेडक्वार्टर), लखनऊ में संपर्क कर सकते हैं।