आलेख्य प्रकाशित मतदाता सूची एवं ASDD सूची को पढ़कर सुनाया जायेगा

विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण-2026

इटावा। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी,शुभ्रान्त कुमार शुक्ल द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में अर्हता तिथि 01.01.2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम के अनुसार विशेष अभियान दिवस दिनांक 18 जनवरी,2026 को जनपद के समस्त मतदेय स्थलों पर बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा अपने-अपने बूथों पर उपस्थित होकर आलेख्य प्रकाशित मतदाता सूची एवं ASDD सूची को पढ़कर सुनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतःसूचित किया जाता है कि अर्हता तिथि 01.01.2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के समस्त मतदेय स्थलों पर बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा दिनांक 18 जनवरी,2026 को प्रातः10.30 बजे से सायं 04.30 बजे के मध्य पढ़कर सुनाया जायेगा।अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदाता उपरोक्त दिवसों का लाभ लेते हुये मतदाता सूची का अवलोकन करे अगर कोई पात्र मतदाता,मतदाता सूची में अंकित नहीं है अथवा 01 जनवरी, 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे है एवं कर चुके है,तो यह प्रारूप-6 के साथ अनुलग्नक-4(घोषणा पत्र), मतदाता सूची से नाम अपमार्जित (हटावाने)हेतु प्रारूप-7 एवं मतदाता सूची में किसी भी प्रविष्टि को शुद्ध कराने एवं स्थानान्तनरण तथा दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हाकंन हेतु प्रारूप-8 पर दावे और आपत्तियों अपने बूथ लेवल अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते है।