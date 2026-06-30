41 वर्ष की सेवा के बाद मोहम्मद शमीम हुए सेवानिवृत्त विद्यालय परिवार की तरफ से हुई विदाई

जलालपुर, अंबेडकरनगर। नरेंद्र देव इंटर कॉलेज, जलालपुर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मोहम्मद शमीम 41 वर्षों से अधिक की लंबी, ईमानदार और समर्पित सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में सम्मान एवं विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यालय परिवार ने उन्हें भावभीनी विदाई देते हुए उनके उज्ज्वल एवं स्वस्थ भविष्य की कामना की।

समारोह की शुरुआत मोहम्मद शमीम के सम्मान से हुई। विद्यालय परिवार की ओर से उन्हें अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान उपस्थित शिक्षकों और कर्मचारियों ने उनके कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि उन्होंने पूरे सेवा काल में अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी, निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ किया। उनके सरल, विनम्र और सहयोगी स्वभाव ने विद्यालय के प्रत्येक सदस्य के साथ आत्मीय संबंध बनाए रखे, जिसके कारण वे सभी के प्रिय रहे।

विद्यालय के प्रधानाचार्य लखमीचंद ने कहा कि मोहम्मद शमीम ने चार दशक से अधिक समय तक विद्यालय की सेवा करते हुए अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्था की सफलता में प्रत्येक कर्मचारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और मोहम्मद शमीम का योगदान विद्यालय परिवार हमेशा याद रखेगा। उन्होंने उनके स्वस्थ, सुखी एवं सम्मानपूर्ण जीवन की शुभकामनाएं भी दीं।

विदाई समारोह के दौरान कई शिक्षकों और कर्मचारियों ने अपने अनुभव साझा किए तथा उनके साथ बिताए गए वर्षों को याद करते हुए भावुक पल भी देखने को मिले। सभी ने उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और परिवार सहित सुखमय जीवन की कामना की। इस अवसर पर प्रदीप श्रीवास्तव, संतोष कुमार, राम सुरेश, दिलीप कुमार, राम उजागिर, लालचंद, काशी प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद सहित विद्यालय के अनेक शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ और अंत में सभी ने मोहम्मद शमीम को सम्मानपूर्वक विदाई देते हुए उनके जीवन के नए अध्याय के लिए शुभकामनाएं दीं।