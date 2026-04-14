भाजपा बैठक में नारी शक्ति वंदन अधिनियम व आंबेडकर जयंती की बनी रूपरेखा

महाराजगंज। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एवं आंबेडकर जयंती के आयोजन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक जिलाध्यक्ष अशोक पांडेय उर्फ संजय पांडेय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करते हुए व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई।

बैठक को संबोधित करते हुए सदर विधायक जय मंगल कन्नौजिया ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है, जिससे उनकी राजनीतिक भागीदारी मजबूत होगी। वहीं आंबेडकर जयंती पर सामाजिक समरसता और संविधान के मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया।

जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि कार्यक्रमों को बूथ स्तर तक प्रभावी ढंग से आयोजित कर अधिकाधिक लोगों को जोड़ा जाए। 15 से 20 अप्रैल तक नारी शक्ति सम्मेलन, यात्रा, बाइक रैली और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु जिम्मेदारियां सौंपी गईं। बैठक में कई पदाधिकारी उपस्थित रहे और अंत में सभी ने कार्यक्रमों को सफल बनाने का संकल्प लिया।