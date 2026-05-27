हूटर वाली दीदी बनी विश्व हिंदू महासंघ की प्रदेश उपाध्यक्ष

विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अमर सिंह गंगवार जी और प्रदेश महामंत्री जगत पांडेय के संस्तुति पर मातृ शक्ति प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती विभा दुबे जी द्वारा सुश्री ऋचा सुनीता शुक्ला को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया।जैसा की ऋचा शुक्ला संगठन में पूर्व में प्रदेश मंत्री रही संगठन के प्रति और सामाजिक कार्यक्रमों में हमेशा सक्रिय रही। अभी कुछ दिनों पहले अपनी स्कॉर्पियो में हूटर को लेकर पुलिस की विवाद, पत्रकारों ने प्रमुख खबर बना दी थी।

इनकी माता जी सुनीता शुक्ला भाजपा की राष्ट्रीय नेता थी। उनके बाद ऋचा शुक्ला सामाजिक कार्यों में तेज तर्रार युवाओं में जानी जाती है। सभी के सुख दुख खड़ी रहती है। नियुक्ति पर जिला अध्यक्ष रणदीप कनौजिया, किरन जी, डॉ प्रियंका सिंह, सुमन देवी, शुभ्रा अवस्थी, हरदीप सिंह सहगल, नवीन गुप्ता, संतोष जायसवाल, जेपी सिंह, श्याम दास जी, गुड्डा श्रीवास्तव, मनमोहन दीक्षित, जितेंद्र पाण्डेय, अवधेश सिंह, विवेक श्रीवास्तव, अंकुर प्रताप सिंह काजल शुक्ला किन्नर प्रकोष्ठ पायल पाण्डेय प्रदेश मंत्री किन्नर प्रकोष्ठ आदि लोगों बधाई दी।