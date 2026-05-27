खागा नौबस्ता बाईपास पर होगा जगद्गुरु का भव्य स्वागत, चलते काफिले का यादव महासभा करेगी अभिनंदन

चौधरी राजेश यादव के नेतृत्व में तैयारियां पूरी, कुछ देर रुककर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देंगे जगद्गुरु

फतेहपुर। गौ संरक्षण, सनातन संस्कृति और धर्म जागरण का संदेश लेकर निकली 81 दिवसीय गवित्ति यात्रा (गौ संरक्षण-धर्मयुद्ध) के तहत बुधवार को परमपूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य 1008 स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का काफिला खागा क्षेत्र से होकर गुजरेगा। इस दौरान नौबस्ता बाईपास पर अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की ओर से भव्य स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार, अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं युवा प्रभारी चौधरी राजेश यादव के नेतृत्व में स्वागत कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निर्धारित मार्ग से गुजरते हुए जगद्गुरु का काफिला नौबस्ता बाईपास पहुंचेगा, जहां महासभा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं क्षेत्र के गणमान्य नागरिक पुष्पवर्षा और माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन करेंगे। आयोजकों के मुताबिक, काफिला कुछ समय के लिए नौबस्ता बाईपास पर रुकेगा, जहां श्रद्धालुओं को जगद्गुरु के दर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इसके उपरांत यात्रा पुनः अपने निर्धारित गंतव्य की ओर रवाना होगी।

चौधरी राजेश यादव ने बताया कि समाज के लोगों में जगद्गुरु के आगमन को लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता स्वागत स्थल पर मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि गौ माता के संरक्षण, सनातन संस्कृति के संवर्धन और राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने के लिए जगद्गुरु द्वारा किए जा रहे प्रयास समाज को नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं।

यादव महासभा के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह स्वागत किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था, सामाजिक समरसता और भारतीय संस्कृति के सम्मान की भावना से किया जा रहा है। कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक संगठनों, युवाओं और श्रद्धालुओं की भी भागीदारी रहेगी। नौबस्ता बाईपास पर आयोजित होने वाला यह स्वागत समारोह खागा क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। आयोजकों को उम्मीद है कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर जगद्गुरु का स्वागत करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।