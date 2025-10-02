अब चीन के राष्ट्रपति चिनफिंग से क्यों मुलाकात करेंगे डोनल्ड ट्रंप? सामने आई बड़ी वजह

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने कहा कि वह चार हफ्तों में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे जहां सोयाबीन का मुद्दा महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि चीन सोयाबीन नहीं खरीद रहा है जिससे अमेरिकी किसानों को नुकसान हो रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि शी जिनपिंग ने टिकटॉक सौदे को मंजूरी दे दी है और अमेरिका का इस ऐप पर कड़ा नियंत्रण होगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि वह चार सप्ताह में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे और सोयाबीन का मुद्दा उनकी चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय होगा।

उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किसानों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि चीन बातचीत के कारणों से सोयाबीन नहीं खरीद रहा है और उन्होंने किसानों के साथ खड़े रहने की बात कही।

क्या बोले डोनल्ड ट्रंप?

ट्रुथ सोशल पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, “हमारे देश के सोयाबीन किसानों को नुकसान हो रहा है क्योंकि चीन केवल बातचीत के लिए सोयाबीन नहीं खरीद रहा है। हमने टैरिफ से इतना पैसा कमाया है कि हम उस पैसे का एक छोटा सा हिस्सा लेकर अपने किसानों की मदद करेंगे। मैं अपने किसानों को कभी निराश नहीं होने दूंगा! सुस्त जो बाइडेन ने चीन के साथ हमारे समझौते को लागू नहीं किया, जिसके तहत वे अरबों डॉलर के हमारे कृषि उत्पाद खरीदने वाले थे खासकर सोयाबीन। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। मुझे अपने देशभक्तों से प्यार है और हर किसान बिल्कुल ऐसा ही है! मैं चार हफ्तों में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलूंगा और सोयाबीन चर्चा का एक प्रमुख विषय होगा। सोयाबीन और अन्य पंक्ति फसलों को फिर से महान बनाएं!”

टिकृटॉक सौदे को मिली मंजूरी?

यह बात ट्रंप की ओर से 20 सितंबर को की गई घोषणा के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वीडियो-शेयरिंग प्लेटफॉर्म के अमेरिका में संचालन जारी रखने के लिए टिकटॉक सौदे को मंजूरी दे दी है।

ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था, “राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ मेरी अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने टिकटॉक सौदे को मंजूरी दे दी है। हम इस सौदे के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। हमें इस पर हस्ताक्षर करने होंगे; यह एक औपचारिकता हो सकती है। टिकटॉक सौदा होने वाला है और निवेशक इसके लिए तैयार हो रहे हैं।”

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का इस ऐप पर कड़ा नियंत्रण होगा और इस बात पर जोर दिया कि यह वॉशिंगटन के लिए बहुत अच्छा सौदा है।

ट्रंप ने कहा था, “हमारा नियंत्रण बहुत कड़ा होगा। यह एक अद्भुत चीज है जो बनाई गई है। मैं थोड़ा पूर्वाग्रही हूं क्योंकि सच कहूं तो मैंने इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इससे मुझे ऐसे आंकड़े मिले जो पहले कभी किसी ने सुने भी नहीं थे। इस देश के युवा इसे चाहते हैं। युवाओं के माता-पिता इसे बहुत चाहते हैं। इसलिए हम चीन के साथ समझौता करने में सक्षम रहे। यह हमारे लिए बहुत अच्छा सौदा है। मुझे उम्मीद है कि यह उनके लिए भी अच्छा सौदा होगा। ये अमेरिकी निवेशक हैं। वे आर्थिक रूप से बहुत प्रसिद्ध लोग हैं। उनका इस पर नियंत्रण होगा। मैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि वे एक सज्जन व्यक्ति थे। हमारे बीच अच्छे संबंध रहे हैं।”