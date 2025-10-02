‘भारत नंबर-1 टीम, लेकिन उसकी हरकतें…’, Asia Cup final ड्रामा पर भड़का पूर्व पाक क्रिकेटर

भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 प्रेजेंटेश का बॉयकॉट‍ किया। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नक्‍वी से ट्रॉफी लेने से इंकार किया। नक्‍वी कथित तौर पर ट्रॉफी ले गए और भारत ने बिना खिताब के चैंपियन बनने का जश्‍न मनाया। पाकिस्‍तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने नक्‍वी का समर्थन करते हुए भारतीय टीम की आलोचना की और उनके एक्‍शन को तीसरे दर्जे का करार दिया।

एशिया कप 2025 का समापन विवाद के साथ हुआ। भारतीय टीम चैंपियन बनी, लेकिन उसने पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नक्‍वी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इंकार किया। भारतीय टीम ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी का बॉयकॉट किया।

मोहसिन नक्‍वी कथित तौर पर ट्रॉफी वापस ले गए और भारतीय टीम ने बिना खिताब के ही चैंपियन बनने का जश्‍न मनाया। पाकिस्‍तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने मोहसिन नक्‍वी का समर्थन किया और प्रेजेंटेशन सेरेमनी बॉयकॉट करने के लिए भारतीय टीम की आलोचना की।

बासित अली ने क्‍या कहा

अली ने पाकिस्‍तान के चैनल एरी न्‍यूज टीवी से बातचीत में कहा, ‘भारत नंबर-1 टीम है, लेकिन उनके एक्‍शन तीसरे दर्जे वाले रहे। मोहसिन नक्‍वी को ट्रॉफी प्रदान करनी थी। अगर भारत ने स्‍वीकार करने से इंकार किया तो दुनिया की नजरों में उसकी साख खराब हुई। ट्रॉफी नहीं दी जाना चाहिए थी।’

याद दिला दें कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी एक घंटे आगे बढ़ी और आखिरकार भारतीय टीम खिताब नहीं हासिल कर सकी। भारतीय टीम ने बिना ट्रॉफी के साथ जश्‍न मनाया। भारतीय कप्‍तान ने पोस्‍ट मैच प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि विजेता टीम का ट्रॉफी लेने से इंकार करना अलग नहीं है। सूर्या ने कहा कि ट्रॉफी पाने से ज्‍यादा बड़ी बात चैंपियन कहलाना है।

अली ने दिया तर्क

बासित अली ने कहा, ‘आप नंबर-1 टीम हो। आपने अच्‍छा खेला और जीते। मगर किस बात का जिद्दीपन है ये? मोहसिन नक्‍वी एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्‍यक्ष हैं। मान लीजिए कि अगर यह आईसीसी इवेंट होता और पाकिस्‍तान की टीम जय शाह से ट्रॉफी लेने से इंकार कर देती। तब पाकिस्‍तान को गलत ठहराया जाता।’

पता हो कि एशिया कप 2025 में कई विवाद मैच के दौरान और मैदान के बाहर हुए।