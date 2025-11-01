Saturday, November 1, 2025
अगर एक महीने तक बालों में तेल न लगाएं तो क्या होगा? आपको हैरान कर देगा जवाब

Priyanka Sharma
बालों में तेल लगाना, यानी ‘चम्पी’, भारत में एक पुरानी परंपरा है। दादी-नानी हमेशा कहती थीं कि तेल लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप एक महीने के लिए तेल लगाना पूरी तरह बंद कर दें तो क्या होगा? इसका जवाब शायद आपके अनुमान से थोड़ा अलग हो सकता है। आइए जानते हैं।

बालों में तेल लगाना, जिसे हम प्यार से ‘चम्पी’ कहते हैं, सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का एक अटूट हिस्सा रहा है। हमारी दादी-नानी हों या हेयर एक्सपर्ट, सब यही कहते हैं कि तेल लगाना जरूरी है, लेकिन क्या आपने कभी इस सदियों पुरानी सलाह को चुनौती देने की हिम्मत की है?

कल्पना कीजिए, अगर आप अपनी तेल की शीशी को एक महीने के लिए कहीं रखकर भूल जाएं तो क्या होगा? क्या आपके बाल सच में उड़ने लगेंगे, या यह सिर्फ एक मिथक है? क्या आपका स्कैल्प रूखा होकर खुजली करने लगेगा, या शैम्पू और कंडीशनर इस कमी को पूरा कर देंगे?

दरअसल, सच्चाई आपके अनुमान से बहुत अलग और चौंकाने वाली हो सकती है। आइए, जानते हैं कि जब आप एक महीने तक ऑयलिंग नहीं करते हैं, तो बालों पर क्या असर देखने को मिलता है।

पहला बदलाव

जैसे ही आप तेल लगाना बंद करते हैं, आपके बालों की प्राकृतिक नमी धीरे-धीरे कम होने लगती है। तेल बालों को बाहरी सुरक्षा कवच देता है, जो नमी को अंदर बनाए रखता है। एक हफ्ते के बाद, आपको महसूस होगा कि आपके बाल रूखे और बेजान दिखने लगे हैं। उनकी जो प्राकृतिक चमक होती है, वह गायब हो जाती है। बाल फ्रिजी होकर आसानी से उलझने लगते हैं।

दूसरा बदलाव

तेल सिर्फ बालों के लिए नहीं, बल्कि स्कैल्प यानी सिर की त्वचा के लिए भी जरूरी है। तेल न लगाने से स्कैल्प की प्राकृतिक सुरक्षा परत हट जाती है, जिससे वह सूखने लगती है। इस सूखेपन से खुजली और डैंड्रफ की समस्या बढ़ सकती है। एक महीने तक अगर स्कैल्प को पोषण न मिले, तो यह कमजोर हो जाती है, जिससे त्वचा संबंधित संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है।

तीसरा बदलाव

बालों का तेल उन्हें जरूरी पोषण, विटामिन और फैटी एसिड देता है। इन पोषक तत्वों के बिना, बाल अंदर से कमजोर होने लगते हैं। एक महीने बाद, जब आप कंघी करेंगे, तो देखेंगे कि पहले से ज्यादा बाल टूट रहे हैं। बालों में दोमुंहे होने की समस्या भी बढ़ जाती है और बालों की ग्रोथ भी धीमी हो सकती है। बाल पतले और हल्के महसूस होने लगते हैं।

खास बात: डर्मेटोलॉजिस्ट यह भी मानते हैं कि जरूरत से ज्यादा तेल लगाना भी सही नहीं है। तेल को रात भर या बहुत लंबे समय तक नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह गंदगी और धूल को आकर्षित करता है, जो डैंड्रफ बढ़ा सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह से छोड़ देना भी बालों के लिए नुकसानदायक है।

कौन-सा तरीका है बेस्ट?

एक महीने तक बालों में तेल न लगाने से आपके बाल बेजान, रूखे और कमजोर हो सकते हैं, साथ ही स्कैल्प में खुजली और डैंड्रफ की समस्या भी बढ़ सकती है। इसलिए, बालों की सेहत बनाए रखने के लिए, तेल लगाना पूरी तरह से बंद करने की बजाय, एक संतुलित तरीका अपनाना सबसे अच्छा है। हफ्ते में एक से दो बार बालों की हल्की मालिश (ऑयलिंग) करना और 3-4 घंटे बाद धो लेना आपके बालों को मजबूत और चमकदार बनाए रखने के लिए काफी है।

