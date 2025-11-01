Saturday, November 1, 2025
spot_img
HomeUttar PradeshGorakhpurमुश्किल में सफर: गोरखधाम में उमड़ी भीड़ तो ट्रेन से लंबी लग...
SliderUttar PradeshGorakhpur

मुश्किल में सफर: गोरखधाम में उमड़ी भीड़ तो ट्रेन से लंबी लग गई लाइन, भूखे- प्यासे घंटों लाइन में बैठे रहे यात्री

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
24

गोरखपुर जंक्शन पर गोरखधाम एक्सप्रेस से दिल्ली जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ी। जनरल बोगियों में सीट के लिए मारामारी रही, यात्री भूखे-प्यासे लाइन में लगे रहे। छठ बाद दिल्ली लौटने वालों की वजह से ट्रेनों में नो रूम की स्थिति है। रेलवे द्वारा पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने के बावजूद यात्रियों को राहत नहीं मिल रही। प्लेटफार्म पर लिफ्ट खराब होने से यात्रियों को और परेशानी हो रही है।

गोरखपुर। गोरखपुर जंक्शन पर शुक्रवार को भी गोरखधाम एक्सप्रेस से दिल्ली जाने वाले यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्लेटफार्म नंबर नौ से शाम 04:20 बजे चलने वाली ट्रेन के लिए सुबह से ही लाइन लगनी शुरू हो गई। दोपहर बाद तीन बजे तक ट्रेन से भी लंबी लाइन लग गई।

जनरल बोगियों में सीट के लिए यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अधिकतर यात्री भूखे-प्यासे परिवार के साथ घंटों लाइन में लगे रहे। दोपहर बाद तीन बजे से रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने एक-एक कर यात्रियों को जनरल बोगियों में बैठाना शुरू किया। देखते ही देखते सभी बोगियां पूरी तरह भर गईं। ट्रेन रवाना हुई तो आरपीएफ और स्टेशन प्रबंधन ने राहत की सांस ली।

यात्रियों को सहेजने के लिए रेलवे प्रशासन ने स्टेशन परिसर में वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यात्री सड़क पर ही वाहन से उतरकर होल्डिंग एरिया (आश्रय स्थल), टिकट काउंटर और प्लेटफार्मों पर पहुंच रहे हैं। दिल्ली जाने वाले दूर दराज गांवों के यात्री सुबह से ही गोरखपुर स्टेशन पहुंचने लगे।

आरपीएफ ने अधिकतर यात्रियों को होल्डिंग एरिया में ही रोक लिया। धीरे-धीरे यात्री प्लेटफार्म नंबर नौ पर पहुंचने लगे। यात्रियों की भीड़ को देखकर आरपीएफ ने लाइन लगवानी शुरू कर दी। लाइन लगने के बाद भीड़ नियंत्रित हो सकी और यात्रियों को सभी बोगियों में बैठाया जा सका।

दरअसल, छठ पर्व बाद दिल्ली जाने वाले पूर्वांचल के नौकरीपेशा, छात्र और व्यवसायी वापस होने लगे हैं। गोरखपुर समेत वैशाली, बिहार संपर्क क्रांति और सप्तक्रांति आदि एक्सप्रेस ट्रेनें पहले से ही फुल हैं। किसी भी ट्रेन के किसी भी क्लास में कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा।

वेटिंग टिकटों की बुकिंग भी बंद हो गई है। सभी ट्रेनों में नो रूम की स्थिति बनी हुई है। लोग जनरल टिकट पर जनरल बोगियों में यात्रा करने को मजबूर हैं। लेकिन उसमें भी पैर रखने की जगह नहीं मिल रही। बिहार से गोरखपुर के रास्ते दिल्ली रूट पर चलने वाली ट्रेनें पीछे से ही भरकर आ रही हैं।

गोरखपुर में ट्रेनों का इंतजार कर रहे यात्री बोगियों में नहीं चढ़ पा रहे। यह तब है जब रेलवे रिकार्ड संख्या में पूजा स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। इसे, पूजा स्पेशल ट्रेनों की लेटलतीफी कहें या सफर की अव्यवस्था। लोग पूजा स्पेशल ट्रेनों से यात्रा करना नहीं चाहते। जबकि, पूजा स्पेशल ट्रेनों में पर्याप्त संख्या में सीट और बर्थ उपलब्ध हैं। यात्रियों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं।

बंद पड़ी है प्लेटफार्म तीन-चार की लिफ्ट

‘फ्री ह्वीकल’ जोन घोषित होने के बाद यात्रियों को गेट से ही प्लेटफार्मों तक पैदल चलना पड़ रहा है। फुट ओवरब्रिज पर पहुंचने के बाद भी उन्हें सीढ़ियां चढ़नी और उतरनी पड़ रही है। शुक्रवार को भी प्लेटफार्म नंबर तीन-चार की लिफ्ट खराब पड़ी रही। मरम्मत के नाम पर लिफ्ट बंद पड़ी थी। आए दिन गोरखपुर जंक्शन की लिफ्ट जवाब दे जाती है। बुजुर्ग, महिला और बच्चों को परेशानी उठानी पड़ रही है। खराब लिफ्ट समय से दुरुस्त भी नहीं हो पाती।

Previous article
मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी: अब MBBS की 950 सीटें बढ़ीं, सरकारी और प्राइवेट कहां मिलेंगे ज्यादा मौके?
Next article
अगर एक महीने तक बालों में तेल न लगाएं तो क्या होगा? आपको हैरान कर देगा जवाब
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved