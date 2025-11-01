मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी: अब MBBS की 950 सीटें बढ़ीं, सरकारी और प्राइवेट कहां मिलेंगे ज्यादा मौके?

उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 950 सीटें बढ़ाई गई हैं, जिससे मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए अवसर बढ़ेंगे। साथ ही, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सों में भी सीटों की संख्या में वृद्धि की गई है। यह कदम राज्य में चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने और विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने में मदद करेगा। सरकार मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

लखनऊ। राज्य में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में एमबीबीएस की 950 सीटें बढ़ गई हैं। इनमें 200 सीटें राजकीय क्षेत्र की तीन मेडिकल कॉलेजों में और 750 सीटें निजी क्षेत्र की 12 मेडिकल कालेजों में बढ़ी हैं। इन सीटों के बढ़ने से इस शैक्षणिक सत्र में राजकीय क्षेत्र में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़कर 5450 तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या 7350 हो गई हैं।

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के मुताबिक राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों में नवनिर्मित स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अमेठी की 100, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज नोएडा की 50 और ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज वाराणसी की 50 सीटें शामिल हैं।

निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों में जो 750 सीटें बढ़ी हैं, उनमें एराज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में 50, नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मेरठ में 50, इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ में 50, श्री सिद्धी विनायक मेडिकल कॉलेज संभल में 100, नारायणा मेडिकल कॉलेज कानपुर में 100, केएमसी मेडिकल कालेज महाराजगंज में 50 सीटें बढ़ी हैं।

वहीं, राममूर्ति स्मारक स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बरेली में 50 , कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज मथुरा में 50, अजय सांगल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज शामली में 50, गोरक्षनाथ मेडिकल कॉलेज गोरखपुर मेें 50, एचएफ मेडिकल कऑलेज आगरा में 100 और एसकेएस मेडिकल कॉलेज मथुरा में 50 सीटें बढ़ी हैं।

इन सीटों के बढ़ने से शैक्षणिक सत्र 2025-26 में राजकीय क्षेत्र में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़कर 5450 तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों में 7350 सीटें हो गई हैं। पहले राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों में कुल 5250 तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों में 6600 एमबीबीएस की सीटें थी। इस प्रकार इस वर्ष राज्य के मेडिकल कालेजों में 950 सीटें बढ़ी हैं।

राज्य में एमडी और एमएस की 271 सीटें बढ़ीं

दूसरी तरफ शैक्षणिक सत्र 2025-26 में पीजी (एमडी, एमएस) पाठयक्रम में राज्य में 271 सीटों की वृद्धि हुई है। अब राजकीय क्षेत्र के कॉलेजों में पीजी की 2137 तथा निजी क्षेत्र के कॉलेजों में 2160 सीटें हो गई हैं। राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों में पीजी की 233 तथा निजी क्षेत्र में नारायणा मेडिकल कॉलेज कानपुर में पीजी की 38 सीटें बढ़ी हैं।