HomeMarquee55 युवाओं को मिला रोजगार, फतेहपुर से अहमदाबाद के लिए हुए रवाना
MarqueeUttar PradeshOther

55 युवाओं को मिला रोजगार, फतेहपुर से अहमदाबाद के लिए हुए रवाना

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
29

फतेहपुर। दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत कार्यरत पीआईए एक्सपर्ट सेफ्टी सॉल्यूशन प्रा. लि. द्वारा ग्रीन जॉब सेक्टर में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 55 प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार का अवसर मिला है। सभी चयनित युवाओं को मदरसन सूमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) में 17,500 रुपये प्रतिमाह वेतन पर सेवायोजित कराया गया है।

चयनित प्रशिक्षणार्थी मंगलवार शाम 6 बजे प्रयागराज जीजे स्पेशल ट्रेन (04111) के माध्यम से फतेहपुर रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) सुनील कुमार एवं प्रधानाचार्य/जिला समन्वयक कौशल विकास मिशन डॉ. राजकुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर सभी युवाओं को शुभकामनाओं के साथ रवाना किया।

अधिकारियों ने चयनित युवाओं को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए बधाई देते हुए कहा कि कौशल विकास योजनाएं युवाओं को रोजगार से जोड़ने का सशक्त माध्यम बन रही हैं। प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप दक्ष बनाकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

कार्यक्रम में विनोद कुमार तिवारी, नीलम सिंह चौहान (एमआईएस मैनेजर), गोविंद सिंह (जिला कार्यक्रम प्रबंधक), साहिल पटेल, श्वेता देवी, सुधांशु श्रीवास्तव (ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर), श्रीकांत पटेल, ललित उमराव, शिवम वर्मा तथा राममिलन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

Previous article
सरकार कटिबद्ध है कि बेटी कोई बोझ नही है- डॉ विनोद बिंद
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more