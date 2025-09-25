Thursday, September 25, 2025
नमामि गंगे परियोजना के तहत युवाओं को नदी संरक्षण की दिलाई शपथ

ललितपुर। नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत नदियों के संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जन-जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जिला गंगा समिति द्वारा कंपोजिट विद्यालय भरतपुरा में गंगा गोष्ठी, गंगा शपथ, भाषण एवं चित्रकला प्रतियोगिता जैसे विभिन्न आयोजन हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए प्रधानाचार्या मंजूलता सिंह ने कहा कि नदियां हमारी सभ्यता और संस्कृति की धमनी हैं और उन्हें स्वच्छ रखना हम सभी का नैतिक दायित्व है।

परियोजना अधिकारी जिला गंगा समिति केतन दुबे ने नमामि गंगे परियोजना के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए छात्र-छात्राओं को इस अभियान से जुडऩे का आह्वान किया। गोष्ठी में शिक्षकों ने छात्रों को नदियों में बढ़ते प्रदूषण, उसके दुष्परिणामों और संरक्षण के उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके बाद सभी छात्र-छात्राओं और शिक्षकों ने एक सुर में गंगा शपथ ली कि वे नदियों को स्वच्छ रखने में अपना योगदान देंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। भाषण प्रतियोगिता में छात्रों ने नदी संरक्षण- एक अनिवार्य आवश्यकता जैसे विषयों पर अपने विचार रखे।

वहीं, चित्रकला प्रतियोगिता में बच्चों ने अपनी कूची से स्वच्छ नदियों के सुंदर चित्र उकेरे और प्रदूषण से उनकी दुर्दशा को दर्शाया। कक्षा 8 के छात्र रामबाबू यादव को नदी प्रेरक चुना गया। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को पुरुस्कृत किया गया। कार्यक्रम में संध्या जैन, सौरभ चौरसिया, आयशा हबीब, नेहा यादव, प्रीती यादव, मोनिका जैन, मांडवी दुबे, रिंकी साहू समेत विद्यालय के छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

