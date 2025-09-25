Thursday, September 25, 2025

समय से भोजन करने से स्वस्थ जीवन ही सुखमय जीवन होता है: महेश चंद्र

By Priyanka Sharma
मसौली बाराबंकी। महिलाए आज किसी भी क्षेत्र मे पुरुषों से पीछे नही है गांव से ही निकली महिलाए आज शीर्ष पद पर है उदाहरण के तौर पर हमारे देश एव प्रदेश की प्रथम नागरिक महिलाए ही है आप लोग अपना मॉडल समझ कर आगे बढ़ने मे सदैव तत्पर रहे कामयाबी अवश्य मिलेगी क्योकि मेहनत कभी भी बेकार नही होती है। उक्त बाते बुधवार को ग्राम पंचायत बड़ागांव के सीएससी सभागार मे दो दिनों से चल रही वात्सलय संस्था के दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर मे प्रतिभागी किशोरियो को प्रमाण पत्र वितरित करते हुए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बड़ागांव के प्रधानाचार्य महेश चंद्र ने कही उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन ही सुखमय जीवन का मुख्य सूत्र है आप लोग समय से खाना खाये क्योकि अक्सर देखा जाता है कि महिलाए परिवार के साथ खाना न खा कर बाद मे खाना खाती है जो दिनचर्या से अलग हो जाता हैं जिससे पुरुषों की अपेक्षा महिलाओ मे हमेशा खुन की समस्या बनी रहती है जिससे बचने के लिए खानपान अवश्य ध्यान दे।

माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर चल रहे दो दिवसीय प्रशिक्षण मे 18 ग्राम पंचौतो से आई हुई 36 किशोरियों को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन एवं प्रजनन स्वास्थ्य एवं पारिवारिक जीवन शिक्षा के बारे में प्रशिक्षण दिया गया इस प्रशिक्षण का उद्देश्य गांव में रहने वाली किशोरियों को उनके स्वास्थ्य शिक्षा एवं अधिकारों से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में अच्छी समझ विकसित करने एवं आसपास के सदस्यों को इन मुद्दों के बारे में जानकारी देने एवं सहयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। यह प्रशिक्षण वात्सल्य संस्था के सक्षम परियोजना के अंतर्गत ट्रेनर नीलिमा गुप्ता के माध्यम से दिया गया जिसमें डॉक्टर कविता के द्वारा परिवार नियोजन संबंधी जानकारी किशोरियों को दी गई। प्रशिक्षण मे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर महेंद्र कश्यप ने बाल विवाह से संबंधित सजा एवं कानून पर चर्चा करते हुए किशोरियों की समझ को विकसित किया गया एवं अपने अधिकारों के प्रति समझ बनाने के लिए प्रेरित किया गया। इस मौक़े पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नूर मोहम्मद सामुदायिक कार्यकर्ता शोभिका मिश्रा सीमा वर्मा, मानसी आसना ने प्रशिक्षण में प्रतिभाग लिया जिन्होंने एनीमिया की पहचान एवं पोषण संबंधी जानकारी दी।

