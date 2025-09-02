पोषण भी पढ़ाई भी के अंतर्गत प्रशिक्षण सम्पन्न

सिद्धार्थनगर। जनपद में रॉकेट लर्निंग संस्था की ओर से दो सेक्टरों को मिलाकर पोषण माह के अंतर्गत विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम सोमवार को बाल विकास परियोजना कार्यालय नौगढ़ में सम्पन्न हुआ।

प्रशिक्षण में जिला समन्वयक राहुल चौरसिया ने बताया कि बच्चों का सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब पोषण, शिक्षा और खेल तीनों पर समान रूप से ध्यान दिया जाए।

उन्होंने यह भी बताया कि 3 से 6 वर्ष की आयु तक बच्चों का लगभग 85% बौद्धिक और शारीरिक विकास पूरा हो जाता है, ऐसे में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम “पोषण भी पढ़ाई भी” (पीबीपीबी) पहल के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य बच्चों के प्रारंभिक विकास को मज़बूत आधार प्रदान करना है।

कार्यक्रम में पर्यवेक्षक सरिता की उपस्थिति रही तथा लगभग 50 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सक्रिय रूप से सम्मिलित हुईं।