28 of 8,306 अमरोहा में निकाला गया जुलसे अमारी का मातमी जुलूस

अमरोहा अवधनामा संवाददाता। आठ रवी अव्वल का मातमी जुलूस जुलूस ए अमारी इमाम बारगाह चांद सूरज से निकलने गया भारी बारिश के बीच निकाला गया मातमी जुलूस मौहल्ला सद्दो चहशोर खारी कुआ चहगोरी मजा पोता नल दानिश मंदाना बंगाला कोट शफात पोता गुजरी बाडा बाजार दरबार ए कला जट बाजार अहमदनगर कटकुई तहसील काली पंगडी शाही चबूतरा नौबत खाना जाफरी से होकर इमाम बारगाह काजी गली में आ कर रुका यहां मजलिस बरपा की गयी बाद मजलिस के जुलूस इमाम बारगाह से नौबत खाना सट्टी हक्कानी से हो कर देर शाम को मौहल्ला लकडा मं जा कर समाप्त किया गया मातमी जुलूस में शहर की मातमी अंजमानो ने मातम व नोहा ख्वानी की मातमी जुलूस में इमाम हसन अस्करी का शबीहे ताबूत अलम दुलदुल के साथ अमारी लगा ऊंट बरामद किए गए मातमी जुलूस शहर के तमाम ही इमामबाड़ों में गया जहां लगे शोक के प्रतिक काले अलमो को उतारा गया जुलूस के दौरान रास्तों में जगह जगह चाय पानी की सबीले लगायी गयी थी