कृषकों को निःशुल्क बीज मिनीकिट वितरित करेगा कृषि विभाग

हमीपुर। प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि विभाग द्वारा राज्य सहायतित निःशुल्क दलहन-तिलहन बीज मिनीकिट वितरण, प्रदर्शन एवं प्रसार कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले के कृषकों को चना (16 किलो), मटर (20 किलो), मसूर (8 किलो) और सरसों (2 किलो) का बीज मिनीकिट प्रति एकड़ निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

उप कृषि निदेशक डॉ. प्रमोद कुमार ने बताया कि लाभार्थियों का चयन पारदर्शी ढंग से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान कृषि दर्शन-2 पोर्टल (https://agridarshan.up.gov.in) पर 1 सितम्बर से 25 सितम्बर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि—

एक किसान केवल एक ही फसल का एक मिनीकिट प्राप्त कर सकेगा।

केवल विभाग में पंजीकृत कृषक ही आवेदन के पात्र होंगे।

विकास खण्डवार निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन होने पर चयन ऑनलाइन लॉटरी से किया जाएगा।

कृषि विभाग ने जनपद के सभी किसानों से अपील की है कि वे समय से ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ अवश्य उठाएँ।