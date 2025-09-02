Tuesday, September 2, 2025
समाजवादी अल्पसंख्यक सभा की बैठक में 2027 में सपा सरकार बनाने का लिया संकल्प

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
इटावा। जिला पंचायत आवास पर रविवार को समाजवादी पार्टी की अल्पसंख्यक सभा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष फरहान शकील ने दावा किया कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में इटावा लोकसभा सांसद जितेंद्र दोहरे शामिल हुए।उन्होंने अपने संबोधन में पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों पर विस्तार से प्रकाश डाला।सांसद दोहरे ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से अपील की कि वे समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से जुड़ें और पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें विशिष्ट अतिथि एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सर्वेश शाक्य ने समाजवादी पार्टी की अल्पसंख्यकों के हितों के लिए की गई पहलों और उपलब्धियों को गिनाया।उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से ही अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रही है।

और भविष्य में भी इसका दृढ़ता से पालन करेगी जिलाध्यक्ष फरहान शकील ने सभी अतिथियों और पदाधिकारियों का स्वागत किया और पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा की।उन्होंने कहा हम सभी को पीडीए के कार्यक्रमों को गली-गली चलाकर मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करना है।इस अवसर पर बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग और समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित रहे।बैठक में मौजूद प्रमुख लोगों में हसन अली,नासिर प्रधान (तुलसीपुर),इश्तियाक बैग,काज़ी पेट्रोल पंप के संचालक साजिद हुसैन वारसी,अफसर अन्सारी,मो.सलीम, हाशिम मिर्जा,इमरान राईन,नवाज वारिस, फैसल खान,जीतू खान,तालिब,सुहैल खान,सीमा बैगम,आरिफ अली,जुनैद खान,अरशद खान,नसीम सिद्दीकी,उमैर कुरैशी,कुणाल,हाजी अजीम वारसी,हैदर हुसैन वारसी,दिलशाद कुरैशी,मो.बिलाल, ईशान मंसूरी आदि शामिल रहे।

