Tuesday, September 2, 2025
सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में आयोजित की गई

इटावा। जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आगामी त्यौहारों बारावफात एवं गणेश मूर्ति विसर्जन को दृष्टिगत रखते हुए कानून एवं शांति व्यवस्था आदि के लिए सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में आयोजित की गई।बैठक में सभी धर्म के गुरुओं,महन्तो एवं मौलवियों तथा नागरिकों आदि ने अपनी-अपनी समस्याओं को जिलाधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत की।जिलाधिकारी ने कहा कि आने वाले त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने में जिला प्रशासन सदैव तत्पर रहेगा।उन्होंने जनपद वासियों से गणेश मूर्ति विसर्जन एवं बारावफात को शांतिपूर्ण ढंग से सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की।

जिलाधिकारी ने त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि त्योहारों के पूर्व सारी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं।उन्होंने त्योहारों के दौरान अराजक तत्वों से कड़ाई से निपटने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि विसर्जन स्थल एवं मस्जिदों पर साफ-सफाई,बिजली एवं पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए साथ ही उन्होंने कहा कि कोई नई परंपरा न लागू की जाए।उन्होंने छुट्टा गोवंश को लेकर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को निर्देशित करते हुए कहा कि उनको पकड़वाकर नजदीकी गौशाला में भिजवाया जाए।उन्होंने विद्युत विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि तारों को ऊंचा कराया जाए जिससे किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो।

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों पर विशेष ध्यान ना दिया जाए साथ ही साथ उन्होंने यह भी अवगत कराया की जुलूस के दौरान ड्युटी और भी लगा दी जाएगी जिससे किसी प्रकार की समस्या ना हो।बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार की घटना न होने पाए उससे पूर्व सभी पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगा दी जाए।उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों द्वारा कार्य शासन की मंशा रूप किया जाए एवं सभी की ड्यूटी लगा दी जाए साथ ही साथ उन्होंने यह भी अवगत कराया कि सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि पंडाल में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं एवं आपातकालीन स्थिति में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की जाए साथ ही साथ उन्होंने यह भी अवगत कराया कि बारावफात का जुलूस एवं साउंड की आवाज मानक के अनुरूप ही होना चाहिए एवं जो भी स्थान निर्धारित है उसी रास्ते पर जुलूस निकाला जाए।बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी अभिनव रंजन श्रीवास्तव,अपर पुलिस अधीक्षक अभयनाथ त्रिपाठी,अपर पुलिस अधीक्षक क्राइम सुबोध गौतम,अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण,नगर मजिस्ट्रेट, समस्त उपजिलाधिकारी एवं समस्त संबंधित अधिकारीगण आदि उपस्थित रहे।

