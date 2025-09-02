मंगलवार को साहित्य दिवस समारोह में होंगे विभिन्न कार्यक्रम

प्रति वर्ष साहित्य दिवस के रुप में मनाया जाता है वरिष्ठ साहित्यकार मथुरा प्रसाद सिंह जटायु का जन्मदिन।

सुलतानपुर। हर साल की तरह इस बार भी 2 सितंबर मंगलवार को वरिष्ठ साहित्यकार मथुरा प्रसाद सिंह जटायु का जन्मदिन साहित्य दिवस के रूप में मनाया जायेगा।

यह जानकारी देते हुए कार्यक्रम संयोजक डॉ.सुशील कुमार पाण्डेय साहित्येन्दु ने बताया कि कवि जटायु के 74वें जन्मदिन पर दो सितंबर को रेलवे स्टेशन के रेलवे यूनियन सभागार में भव्य समारोह आयोजित किया गया है।

जिसमें प्रतापगढ़ के चर्चित स्तम्भकार अंजनी कुमार सिंह ‘ कवि कोविद मथुरा प्रसाद सिंह जटायु का साहित्यिक प्रदेय ‘ विषय पर एकल व्याख्यान देंगे। इसके साथ ही विभिन्न प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा और कवि गोष्ठी भी होगी।

कौंडिन्य साहित्य सेवा समिति व उद्गार मंच समेत विभिन्न संस्थानों के सहयोग से आयोजित हो रहे इस समारोह की अध्यक्षता लोकभूषण डॉ. आद्या प्रसाद सिंह प्रदीप व संचालन नरेंद्र शुक्ल करेंगे। दोपहर बारह बजे शुरू होने वाले साहित्य दिवस समारोह में मुम्बई विश्वविद्यालय के पूर्व हिन्दी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रामजी तिवारी,राजकीय महिला महाविद्यालय ठिडुई प्रतापगढ़ के प्राचार्य प्रोफेसर सिकंदर लाल समेत आस पास के अनेक महत्वपूर्ण साहित्यकार व समाजसेवी सम्मिलित होंगे।