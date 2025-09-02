चोरी की शिकायत पर कार्रवाई नहीं, पीड़ित काट रहा थाने के चक्कर

कुड़वार में 40 किलो सरिया चोरी का मामला, पुलिस की सुस्ती पर उठे सवाल।

सुलतानपुर,कुड़वार।थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात के बावजूद पुलिस की कार्रवाई न होने से पीड़ित परिवार परेशान है। जानकारी के मुताबिक, पूरे जुराम तिवारी मजरे प्रतापपुर निवासी सुदामा प्रसाद तिवारी अपनी पत्नी के इलाज हेतु लखनऊ मेडिकल कॉलेज गए थे।

इसी बीच उनके घर से लगभग 40 किलो सरिया चोरी हो गई।पीड़ित के अनुसार चोरी की वारदात को अंजाम गांव के ही संतोष उर्फ गोलू पुत्र शम्भूनाथ ने दिया। वहीं पूछताछ में सहयोगी राहुल पुत्र दुर्गाप्रसाद ने बताया कि संतोष ने मोटरसाइकिल से सरिया ले जाकर थाने के बगल स्थित एक दुकान पर कबाड़ी को बेच दिया।पीड़ित ने इस बाबत कुड़वार थाने में तहरीर दी।

लेकिन शिकायत दर्ज नहीं हुई । पांच दिन बाद भी पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने नाराजगी जताई है और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है।

इस संबंध में सीओ सिटी प्रशांत सिंह का कहना है कि प्रकरण की जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।