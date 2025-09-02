निपुण लक्ष्य में सक्षम व शत प्रतिशत उपस्थिति वाले बच्चे पुरस्कृत

डुमरियागंज सिद्धार्थनगर। स्थानीय ब्लाक संसाधन केंद्र अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय जलालपुर में अगस्त माह में शत प्रतिशत उपस्थिति दर्ज कराने वाले 42 बच्चो को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर एआरपी दीपक कुमार बीआरसी डुमरियागंज भी मौजूद रहे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि विद्यालय में ऐसे बच्चे शिक्षण कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं बच्चों की उपस्थिति कई मायने में महत्वपूर्ण होती है जब बच्चे विद्यालय में उपस्थित रहते हैं तो शिक्षा का बेहतर वातावरण बनता है।

उन्होंने यह भी कहा कि हमें ऐसे बच्चों का उत्साह वर्धन करना चाहिए इस मौके पर प्रधानाध्यापक नदीम मलिक ने कहा कि विद्यालय में शिक्षा का सुंदर माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है निपुण लक्ष्य एप के माध्यम से भी बच्चों का आकलन करते हुए उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। समय-समय पर बच्चों को तमाम गतिविधियों के माध्यम से भी प्रोत्साहित किया जाता है। इस मौके पर नीलम वर्मा, शबनम खान ,अर्जुन ,रागिनी चौधरी, लालमन पटेल शिक्षा मित्र, महत्वपूर्ण योगदान देने वाले छात्रों में मोहनी, बंदना गुप्ता, हंसराज, अंशिका, काजल, इंदु, शनि, शिवम प्रजापति, शिवा, मोहम्मद शाहिर, जुनैद, जावेद आदि लोग मौजूद रहे।