सीमेंट शीट काटकर किराना दुकान से चोरी, पुलिस से शिकायत

पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर मामले में कार्रवाई की मांग की

डुमरियागंज सिद्धार्थनगर। डुमरियागंज बस्ती मार्ग पर स्थित हल्लौर चौराहे पर संचालित किराना दुकान की सीमेंट छत को काटकर अज्ञात लोगों ने चोरी की है। सुबह दुकान खोलने पहुंचा दूकानदार को सामान बिखरा व उसमें प्रकाश देखकर आवाक हो गया। पीड़ित ने थाने पर दी तहरीर में चोरी की इस घटना में पचास हजार और 90 हजार रुपए सामान गायब होने की बात कही है। मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है।

शुक्रवार को किराना दुकान संचालक जावेद रिजवी उर्फ लकी पुत्र आफताब हुसैन ने डुमरियागंज थाने पर दी तहरीर के माध्यम से बताया कि मैं लकी किराना स्टोर के नाम से दुकान हल्लौर चौराहे पर चलाता हूं। गुरुवार रात को प्रतिदिन की भांति दुकान बंद कर घर को चला गया था। शुक्रवार सुबह 9 बजे शटर खोलने पर देखा तो सामान कुछ बिखरा था और छत पर रखी सीमेंट सीट को चौकोर रूप में काटकर उसके नीचे सीढ़ी रखी थी।

यह देखकर होश उड़ गया और तुरंत काउंटर में गल्ला की जांच किया तो उसमें रखा नगद 50 हजार रूपए व किमती सामान में काजू,बादाम,सिगरेट, पान-मसाला सहित अन्य सामान लगभग 90 हजार रुपए का गायब था। पीड़ित ने बताया कि सूचना 112 को देने पर मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जांच भी किया। उन्होंने तहरीर देकर चोरी की घटना का पर्दाफाश किए जाने की मांग की है। इस संबंध में इंस्पेक्टर श्री प्रकाश यादव ने कहा कि चोरी के मामले की तहरीर मिली है। जरूरी कार्यवाही शुरू कर दी गई है।