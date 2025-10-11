Saturday, October 11, 2025
सीजेआई पर जूता फेंकने के विरोध में आप का प्रदर्शन, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

भाजपा पर संरक्षण देने का आरोप, दोषियों की गिरफ्तारी की मांग

आगरा। भारत के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की घटना को लेकर आम आदमी पार्टी में तीखा आक्रोश देखा गया। आप जिलाध्यक्ष पंडित सिद्धार्थ चतुर्वेदी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी आगरा अरविंद मलप्पा बांगरी को सौंपा।

ज्ञापन में मांग की गई कि इस निंदनीय घटना में शामिल व्यक्ति के खिलाफ अविलंब कठोर कार्रवाई हो तथा सोशल मीडिया पर मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करने वाले सभी अकाउंट्स की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। जिलाध्यक्ष पंडित सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने का प्रयास करने वाले व्यक्ति ने न केवल संविधान की गरिमा को ठेस पहुंचाई है बल्कि देश के न्याय व्यवस्था का भी अपमान किया है।

उन्होंने कहा कि इस घटना के पीछे दलित पृष्ठभूमि से आए मुख्य न्यायाधीश को निशाना बनाने की साजिश है, जिसे भाजपा और उसके संरक्षण प्राप्त अराजक तत्वों ने अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर सीजेआई के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला अजीत भारती खुलेआम सरकार भी हमारी सिस्टम भी हमारा जैसी बातें कह रहा है। और बाद में उसे भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता थाने से छुड़ाकर अपने साथ ले गया। इससे साफ है कि इस नफरती कार्रवाई को मोदी सरकार का संरक्षण प्राप्त है।

आम आदमी पार्टी ने मांग की कि ऐसी हरकत करने वाले और मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में कोई संवैधानिक पद की मर्यादा को ठेस न पहुंचा सके। ज्ञापन देने के मौके पर जिलाध्यक्ष पंडित सिद्धार्थ चतुर्वेदी के साथ जिला उपाध्यक्ष ताजुद्दीन खान, जिला कोषाध्यक्ष मोहित अग्रवाल, जिला सचिव संजय भारती और महानगर उपाध्यक्ष रामसेवक धाकरे सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

