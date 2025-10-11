Saturday, October 11, 2025
नये कोर्स का शुभारम्भ नारायन कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड आर्ट्स में किया गया

इटावा। उत्तर प्रदेश कौशल विकास के तत्वाधान में एक नये कोर्स का शुभारम्भ शुक्रवार को नारायन कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड आर्ट्स आलमपुर हौज में मुख्य अतिथि सदर विधायिका श्रीमती सरिता भदौरिया विशिष्ट अतिथि अनीस पाठक एवं अंकुल पाठक एमआईएस मैनेजर उत्तर प्रदेश कौशल विकास योगेश कुमार प्राचार्य नारायन कॉलेज ऑफ हायर एजूकेशन,धर्मेन्द्र शर्मा प्राधानाचार्य नारायन कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड आर्ट्स अभिषेक तिवारी प्राचार्य नारायन कॉलेज ऑफ फार्मेसी एवं प्रवल गुप्ता प्रोजेक्ट हेड कौशल विकास के कर कमलो द्वारा किया गया।

सर्व प्रथम मुख्य अतिथि श्रीमती सरिता भदौरिया ने द्वीप प्रज्ज्वलित कर मॉ सरस्वती को पुष्पार्पण किया और कौशल विकास के अर्न्तगत नये पाठ्यक्रम का रिवन काट कर उद्वघाटन किया।विधायिका ने छात्र-छात्राओं को सम्बोधित करते हुये कहा कि आप सभी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी एवं मुखमंत्री योगी आदित्य नाथ जी के संयुक्त प्रयास से संचालित कौशल विकास योजना के अर्न्तगत संचालित पाठ्यक्रमो के माध्यम से अपने कौशल को विकसित कर तकनीकी कौशल का विकास कर सकते है और अपनी आजीविका चला सकते हैं क्योकि शिक्षित होने के बाद हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जये यह सम्भव नही है।कार्यक्रम को सफल वनाने में प्रशिक्षिका निधि तिवारी,अमीशा,दीक्षा, मोहिनी,तिवारी,प्रिन्स,खुशी,अभिनव, योगीराज पुरवार,चन्द्र कुमार का विशेष योगदान रहा।

