इटावा। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमुख सचिव उ०प्र०शासन महिला कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-ई-3635668 दिनांक 22.09.2025 के द्वारा प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलम्बन मिशन शक्ति के विशेष अभियान (फेज-05)के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश निर्गत किये गये है।
जिलाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशानुसार शुक्रवार को एच०एम०एस० इस्लामिया गर्ल्स इन्टर कालेज में व्यक्तिगत स्वच्छता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया।उक्त कार्यक्रम एच०एम०एस०इस्लामिया गर्ल्स इन्टर कालेज की प्रधानाचार्या श्रीमती सायमा जीमल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया।जिला प्रोबेशन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यक्रम में सोहन गुप्ता संरक्षण अधिकारी,अजित कुमार दुबे व बेबी तबस्सुम द्वारा प्रतिभाग किया गया।
प्रधानाचार्य सायना जीमल व बेबी तबस्सुम के द्वारा बेटियों को मिशन शक्ति 5.0 के अन्तर्गत व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में अवगत कराया।कार्यक्रम में सोहन गुप्ता संरक्षण अधिकारी के द्वारा बाल सेवा योजना चाईल्ड हेल्प लाइन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई तथा अजित कुमार दुबे ने महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला एंव वन स्टाप सेन्टर व अन्य सभी योजना की जानकारी देते हुये सभी का आभार व्यक्त कर कार्यक्रम का समापन कराया।