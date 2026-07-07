किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत व सम्मान किया

इटावा। जनपद आगमन पर सोमवार को भाजपा जिलाध्यक्ष अन्नू गुप्ता के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने सिचाई विभाग गेस्ट हाउस में नवनियुक्त किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष का फूल माला,पटका पहनाकर व प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया।अपने प्रथम जनपद आगमन पर मीडिया को सम्बोधित करते हुए किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने कहा कि किसान मोर्चा का मुख्य उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े किसान की समस्याओं का समाधान कर उसके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।

भारतीय जनता पार्टी किसानों के हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी एवं किसान हितैषी योजनाओं का लाभ बड़ी संख्या में किसानों तक पहुंच रहा है। स्वागत कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भाजपा जिलाध्यक्ष अन्नू गुप्ता,पूर्व जिलाध्यक्ष अजय धाकरे,ब्लॉक प्रमुख गणेश राजपूत,किसान मोर्चा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष एम पी सिंह तोमर,जिला महामंत्री सतेंद्र राजपूत,जिला उपाध्यक्ष बासु चौधरी सहित किसान मोर्चा जिला पदाधिकारी व कार्यकर्तागण उपस्थिति रहे।