एसएमजीआई में शपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न

इटावा। सर मदन लाल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में लैंप लाइटिंग एवं शपथ ग्रहण का भव्य समारोह सम्पन्न हुआ।शपथ ग्रहण समारोह में बीएससी नर्सिंग,जीएनएम और एएनएम के नए छात्र छात्राओं ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी के साथ मरीजों की सेवा करने की सामूहिक शपथ ली।समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती राजकुमारी,मैट्रॉन,डॉ.भीमराव अम्बेडकर जिला चिकित्सालय उपस्थित रही जिन्होंने समारोह की अध्यक्षता करते हुए विद्यार्थियों को जीवन में हमेशा अनुशासित रहने और मरीजों की सेवा के प्रति प्रतिबद्ध बने रहने की बात कही।

इस अवसर पर डायरेक्टर डॉ.उमाशंकर शर्मा ने संस्थान की पूर्व उपलब्धियों को प्रस्तुत करते हुए आशा व्यक्त की कि,संस्थान में आने वाले नए छात्र छात्राएं भी पूर्व के छात्रों की ही तरह अपनी मेहनत और लगन के साथ हमेशा की तरह ही अपने संस्थान का मान सम्मान बढ़ाएंगे।इस अवसर पर एसएमजीआई के चेयरमैन डॉ.विवेक यादव ने नव प्रवेशी विद्यार्थियों को संस्थान में पूरी ऊर्जा के साथ कड़ी मेहनत से आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करते हुए शुभकामनाएं दीं। शपथ ग्रहण समारोह में संस्थान के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं और स्टाफ का विशेष सहयोग रहा।कार्यक्रम का संचालन छात्रा तृप्ति शाक्य ने किया।