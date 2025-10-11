Saturday, October 11, 2025
जल्ला से कंडौर मार्ग गड्ढों में तब्दील, ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी

विकासखंड कुरारा क्षेत्र के जल्ला गांव से कंडौर गांव को जोड़ने वाली सड़क की हालत बदहाल हो चुकी है। जगह-जगह बने गड्ढों के कारण ग्रामीणों को रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दौरान इन गड्ढों में पानी भर जाने से सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है।

ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग की लगभग पांच किलोमीटर लंबी सड़क का एक वर्ष पूर्व मरम्मत कार्य कराया गया था, लेकिन अब यह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। सड़क पर हर जगह गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, जिससे वाहन चालकों और पैदल चलने वालों दोनों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।

कंडौर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि उमाशंकर वर्मा, शंभू सिंह, कृष्ण कुमार आदि ग्रामीणों ने बताया कि सड़क की स्थिति दिनोंदिन खराब होती जा रही है। उन्होंने बताया कि गड्ढों में पानी भरने से आए दिन वाहन फिसलने और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है।

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्ला-कंडौर मार्ग की शीघ्र मरम्मत कराकर इसे गड्ढा मुक्त कराया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके।

