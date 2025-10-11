मल्लावां में किया करवाचौथ दंगल का शुभारंभ, बोले— खेल से ही बनेंगे नवाब

हरदोई। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक शुक्रवार को अपने गृह नगर मल्लावां पहुंचे। उन्होंने तपसी बाबा सदहा तालाब के पास स्व. डॉ. सुरेश पाठक एवं स्व. सुभाष चंद्र पाठक की पुण्य स्मृति में आयोजित करवाचौथ दंगल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण, पहलवान और खेल प्रेमी मौजूद रहे।

कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर डिप्टी सीएम ने कहा कि पहले कहा जाता था— “पढ़ोगे-लिखोगे तो बनोगे नवाब”, लेकिन आज उनकी सरकार ने इस सोच को बदल दिया है। अब कहा जाता है— “खेलोगे-कूदोगे तो बनोगे नवाब”। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी अब केवल खेलों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सरकार उन्हें प्रशासनिक सेवाओं में भी अवसर दे रही है।

पाठक ने बताया कि प्रदेश में खिलाड़ियों को सम्मान और पहचान दिलाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। खिलाड़ियों की नियुक्ति डिप्टी एसपी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार जैसे महत्वपूर्ण पदों पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुश्ती और पारंपरिक खेल जहां शरीर को मजबूत बनाते हैं, वहीं युवाओं में अनुशासन और साहस भी बढ़ाते हैं।

डिप्टी सीएम ने आयोजन समिति की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन न केवल ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच देते हैं, बल्कि परंपराओं को जीवित रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। प्रतियोगिता स्थल पर पहलवानों का जोश और दर्शकों का उत्साह देखने लायक रहा।

इस मौके पर बृजेश पाठक ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ही न्यायपालिका, कार्यपालिका और प्रेस की आज़ादी पर सबसे ज्यादा हमले हुए। वहीं, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि दलित उत्पीड़न या किसी भी मामले में दोषी चाहे जो हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।