नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में निकली भव्य बाइक रैली

महराजगंज। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुधवार को भव्य बाइक रैली निकाली गई। जिला मुख्यालय से शुरू हुई रैली को सदर विधायक जय मंगल कन्नौजिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, समर्थक और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली।

रैली के दौरान “मोदी, योगी, पंकज चौधरी जिंदाबाद” और “भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद” जैसे नारों से पूरा नगर गूंज उठा। विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए रैली सक्सेना तिराहे पर पहुंची, जहां सभा आयोजित हुई। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष संजय पांडेय ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल है।

वहीं विधायक जय मंगल कन्नौजिया ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

कार्यक्रम में कई पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि व बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।