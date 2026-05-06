शिक्षा मित्र सम्मान समारोह का सजीव प्रसारण, 2469 शिक्षा मित्र सम्मानित

सरदार वल्लभभाई पटेल प्रेक्षागृह में जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने देखा कार्यक्रम

शिक्षकों की प्रदर्शनी का शुभारंभ, नवाचारों की सराहना

फतेहपुर। जनपद गोरखपुर में आयोजित शिक्षा मित्र सम्मान समारोह कार्यक्रम का सजीव प्रसारण मंगलवार को फतेहपुर स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल प्रेक्षागृह में देखा और सुना गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह, विधायक खागा कृष्णा पासवान, विधायक जहानाबाद राजेंद्र सिंह पटेल, विधायक बिंदकी जय कुमार जैकी, भाजपा जिलाध्यक्ष अन्नू श्रीवास्तव, जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स तथा मुख्य विकास अधिकारी पवन कुमार मीना सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन को सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। जनपद स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में शिक्षकों द्वारा विकास खंडवार लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारंभ जनप्रतिनिधियों एवं जिलाधिकारी ने फीता काटकर तथा दीप प्रज्वलित कर किया। प्रदर्शनी में शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न शैक्षिक किट प्रस्तुत किए गए, जिन्हें बच्चों की शिक्षा को सरल व प्रभावी बनाने में उपयोगी बताया गया। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने इन नवाचारों की सराहना की। कार्यक्रम में छात्राओं ने सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत प्रस्तुत किया, जिसकी उपस्थित लोगों ने प्रशंसा की।

इस दौरान जनपद के 2469 शिक्षा मित्रों को प्रतीकात्मक चेक प्रदान किए गए तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षा मित्रों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह ने शिक्षा मित्रों को बधाई देते हुए कहा कि उनका बढ़ा हुआ मानदेय स्वागत योग्य है और शिक्षक समाज की नींव को मजबूत करते हैं। वहीं, विधायकों एवं भाजपा जिलाध्यक्ष ने संयुक्त रूप से शिक्षा मित्रों के योगदान की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने कहा कि शिक्षा मित्र बच्चों के बौद्धिक व व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने शिक्षा मित्रों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ नैतिक मूल्यों, स्वच्छता, जेंडर समानता और सामाजिक जागरूकता पर भी ध्यान देने का आह्वान किया। अंत में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया कि कार्यक्रम में प्राप्त सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस अवसर पर परियोजना निदेशक डीआरडीए, खंड शिक्षा अधिकारी, शिक्षा मित्र एवं अन्य संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।