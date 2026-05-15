Friday, May 15, 2026
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ऑनलाइन दवा व्यापार के विरोध में 20 मई को दवा बाजार रहेगा बंद

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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फतेहपुर। ऑनलाइन दवा व्यापार एवं अन्य लंबित मांगों के विरोध में जनपद फतेहपुर के केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट 20 मई 2026 को अपना व्यापार बंद रखेंगे। इस संबंध में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने जिलाधिकारी को मांगपत्र सौंपकर अवगत कराया है। एसोसिएशन ने बताया कि वह प्रादेशिक संस्था सीडीयूपी (CDUP) एवं राष्ट्रीय संगठन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट (AIOCD) से संबद्ध है, जो देशभर के करीब 12 से 14 लाख केमिस्ट व वितरकों का प्रतिनिधित्व करता है। संगठन का कहना है कि औषधि व्यापार और जनस्वास्थ्य से जुड़े कई मुद्दे लंबे समय से लंबित हैं, जिन पर बार-बार मांग करने के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकला है।

एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनुसार, अवैध ई-फार्मेसी संचालन, 28 अगस्त की अधिसूचना GSR 817(E) एवं 26 मार्च 2020 की अधिसूचना GSR 220(E) को वापस लेने सहित बड़े कॉर्पोरेट्स द्वारा अनुचित मूल्य निर्धारण जैसे मुद्दों को लेकर असंतोष व्याप्त है। इन्हीं मांगों को लेकर राष्ट्रीय संगठन AIOCD के आह्वान पर 20 मई को देशव्यापी दवा व्यापार बंद रखा जाएगा।

इसके तहत फतेहपुर जनपद के सभी केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध दर्ज कराएंगे। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रशासन से मांग की है कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए शासन स्तर तक पहुंचाकर समाधान कराया जाए। इस दौरान किशन मेहरोत्रा, सुमित रस्तोगी, राजेश सोनी, मनोज मिश्रा, गगन अग्रवाल, राजा गुप्ता, लोकेंद्र सिंह, राजीव कुमार, यतीश रायजादा, प्रतियोग प्रताप, बेटू यादव, ज्ञानेन्द्र श्रीवास्तव, सचिन कुमार, मनोज कुमार, अनिल कुमार साहू, राहुल विश्वकर्मा सहित एसोसिएशन के कई पदाधिकारी एवं अन्य लोग उपस्थित रहे हैं।

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