मुख्यमंत्री की ईंधन बचत अपील का जिले में बड़ा असर, जिलाधिकारी ने हाइब्रिड मोड में की जिला स्वास्थय समिति की बैठक, अनावश्यक आवागमन पर लगी रोक

अलीगढ़। मुख्यमंत्री द्वारा ईंधन संरक्षण एवं अनावश्यक वाहन उपयोग में कमी लाने की अपील के क्रम में जिले में भी प्रशासनिक स्तर पर प्रभावी पहल देखने को मिली। मंडलायुक्त द्वारा अपनाई गई कार्यशैली का अनुसरण करते हुए जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने बुधवार को जिला स्वास्थय समिति एवं संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान की बैठक हाइब्रिड मोड में आयोजित कर सुशासन के साथ संसाधन बचत का संदेश दिया।

बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी सहित आवश्यक जिला स्तरीय अधिकारी कलैक्ट्रेट सभागार में उपस्थित रहे, जबकि अन्य संबंधित अधिकारियों को वर्चुअल माध्यम से जोड़ा गया। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी 16 चिकित्सा अधीक्षक 12 ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर एवं 12 ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर के साथ संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान से सबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को उनके तैनाती स्थलों से ही ऑनलाइन प्रतिभाग सुनिश्चित कराया गया।

जिलाधिकारी की इस पहल से न केवल अनावश्यक आवागमन में कमी आई, बल्कि ईंधन की बचत, समय के सदुपयोग और प्रशासनिक कार्यों में दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक संदेश भी गया।