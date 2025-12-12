थरूर की ‘दूरी’ से कांग्रेस में हलचल, राहुल गांधी की बैठक से एक और सांसद नदारद

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने राहुल गांधी द्वारा बुलाई गई बैठक से किनारा कर लिया है। यह तीसरी बार है जब थरूर पार्टी की मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं। थरूर की अनुपस्थिति ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा छेड़ दी है, जिससे उनके भविष्य के कदमों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि, इस मीटिंग में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी भी अनुपस्थित रहे।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कांग्रेस सांसदों की एक बैठक हुई। कांग्रेस सांसदों की इस बैठक में शशि थरूर नहीं शामिल हुए। ये तीसरा मौका था जब इस प्रकार की बैठक में शशि थरूर की अनुपस्थिति देखने को मिली है।

दरअसल, कांग्रेस सांसद ने कई मौकों पर पीएम मोदी और उनकी नीतियों की तारीफ की है। इस कारण थरूर और कांग्रेस पार्टी के बीच के संबंध तनावपूर्ण देखने को मिले हैं।

राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई बैठक

बताया जा रहा है कि कांग्रेस सांसदों की ये बैठक संसद भवन की एनेक्सी एक्सटेंशन बिल्डिंग में आयोजित की गई। इस बैठक में संसद के शेष शीतकालीन सत्र के लिए रणनीति, विपक्ष की एकजुटता और सरकार को घेरने के मुद्दे पर चर्चा की गई। बैठक में कांग्रेस के करीब सभी सांसद मौजूद रहे, लेकिन इसमें शशि थरूर अनुपस्थित रहे, जिसके कारण अब सियासी अटकलों का बाजार गर्म है।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक थरूर ने पार्टी को अपनी गैरमौजूदगी के बारे में पहले ही बता दिया था। वहीं, इस बैठक में कांग्रेस के एक और सीनियर नेता और चंडीगढ़ के MP मनीष तिवारी भी नहीं पहुंचे थे।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की टाइमलाइन के अनुसार, शशि थरूर कल किसी इवेंट में कोलकाता में थे। इस कारण माना जा रहा है कि दिल्ली में हुई बैठक में वह नहीं पहुंच सके।

इससे पहले भी कई बैठक में नहीं पहुंचे थरूर

गौरतलब है कि ये कोई पहला मौका नहीं है, जब थरूर कांग्रेस पार्टी की सांसदों की बैठक में न पहुंचे हों। इससे पहले भी शशि थरूर ने दो बार ऐसी बैठकों से दूरी बनाई थी। कांग्रेस MP शशि थरूर ने 1 दिसंबर को साफ किया कि उन्होंने एक दिन पहले हुई कांग्रेस स्ट्रेटेजिक ग्रुप मीटिंग जानबूझकर नहीं छोड़ी थी, उन्होंने साफ किया था जब मीटिंग हुई तो वह केरल से लौट रही फ्लाइट में थे।