Friday, December 12, 2025
BEL Apprentice 2025: ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन आज से स्टार्ट, इस दिन होगा वॉक-इन-इंटरव्यू

Priyanka Sharma
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) की ओर से BEL Apprentice के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 11 दिसंबर से शुरू कर दी गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 25 दिसंबर है।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) की ओर से ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार बीईएल से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, वे आज यानी 11 दिसंबर से अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें, आज से अप्रेंटिसशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। इसके अलावा, अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

इतना मिलेगा हर महीने स्टाइपेंड
अप्रेंटिसशिप के तहत चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 17,500 रुपये प्रदान किए जाएंगे।

पात्रता मानदंड

अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने वाले उम्मीदवार भारतीय नागरिक होने चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई या बीटेक में डिग्री होनी चाहिए।

उम्मदवारों की अधिकतम आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में पांच वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में तीन वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।

कब होगा वॉक-इन-इंटरव्यू

बीईएल की ओर से अप्रेंटिसशिप के पदों पर भर्ती के लिए वॉक-इन-इंटरव्यू का आयोजन 16 और 17 जनवरी, 2026 को किया जाएगा। इसके अलावा, उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक योग्यता औओर इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

ऐसे करें आवेदन
अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से आवेदन कर सकते हैं।

  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.nats.education.gov.in पर जाकर विजिट करें।
  • वेबसाइट के होमपेज पर अब अप्रेंटिसशिप संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
  • इसके बाद ईमेल आईडी, अपना नाम और मोबाइल नबंर को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का पूरा कर लें।
  • अब फॉर्म सबमिट करने से पहले दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
  • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
