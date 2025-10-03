एसडीएम ने वेतवा नदी के विसर्जन स्थलों का निरीक्षण किया, सुरक्षा व्यवस्था पर दिए सख्त निर्देश

नवरात्रि प्रतिमा विसर्जन को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। बुधवार को उपजिलाधिकारी (एसडीएम) बलराम गुप्ता ने चिकासी क्षेत्र स्थित वेतवा नदी के विभिन्न विसर्जन स्थलों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

इस दौरान उनके साथ पुलिस और राजस्व विभाग की टीम भी मौजूद रही। एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विसर्जन स्थलों पर बैरिकेडिंग और आवश्यक सुविधाएँ सुनिश्चित की जाएँ, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि विसर्जन के समय पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहें और नदी में अधिक लोगों को जाने से रोका जाए।

एसडीएम बलराम गुप्ता ने स्पष्ट चेतावनी दी कि प्रतिमा विसर्जन के दौरान यदि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही पाई गई, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के समय पुलिस व राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।