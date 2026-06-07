भाषा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजय तनेजा विश्व के शीर्ष 5% वैज्ञानिकों में शामिल

ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ के कुलपति प्रो. अजय तनेजा को वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपलब्धि प्राप्त हुई है। अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक मूल्यांकन संस्था SciRank Global द्वारा जारी Global Scientist Index 2025 Official Registry में उन्हें विश्व के शीर्ष 5 प्रतिशत वैज्ञानिकों (World’s Top 5% Scientists) में स्थान प्रदान किया गया है। यह सम्मान उनके दीर्घकालिक शोध कार्यों, अकादमिक योगदान, वैज्ञानिक प्रकाशनों तथा वैश्विक शोध प्रभाव के कठोर एवं स्वतंत्र मूल्यांकन के उपरांत प्रदान किया गया है।

SciRank Global द्वारा जारी प्रमाणपत्र के अनुसार प्रो. तनेजा का चयन विश्वभर के लाखों शोधकर्ताओं एवं वैज्ञानिकों के बीच किए गए व्यापक बिब्लियोमेट्रिक विश्लेषण (Bibliometric Analysis) के आधार पर किया गया है। इस विश्लेषण में शोध-पत्रों की गुणवत्ता, उद्धरण (Citations), अनुसंधान प्रभाव, शैक्षणिक योगदान तथा वैज्ञानिक समुदाय में प्रभावशीलता जैसे विभिन्न मानकों को सम्मिलित किया जाता है।

प्रो. अजय तनेजा का शैक्षणिक एवं अनुसंधान क्षेत्र में योगदान अत्यंत उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने उच्च शिक्षा, नवाचार, अनुसंधान संवर्धन, अकादमिक गुणवत्ता तथा ज्ञान-आधारित समाज के निर्माण के क्षेत्र में निरंतर महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उनके नेतृत्व में ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन, बहुभाषिक शिक्षा, शोध एवं नवाचार, उद्योग-अकादमिक सहयोग तथा छात्र-केंद्रित शैक्षणिक गतिविधियों के क्षेत्र में नई ऊँचाइयों को प्राप्त किया है।

कुलपति के रूप में प्रो. तनेजा ने विश्वविद्यालय में अनुसंधान संस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए अनेक पहल की हैं। उनके मार्गदर्शन में शिक्षकों एवं शोधार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शोध, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशन तथा नवाचार आधारित परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहित किया गया है। परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और अनुसंधान संबंधी गतिविधियों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है।विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों ने प्रो. अजय तनेजा को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं। विश्वविद्यालय परिवार का मानना है कि यह सम्मान न केवल प्रो. तनेजा की व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि सम्पूर्ण विश्वविद्यालय समुदाय के लिए गौरव और प्रेरणा का विषय है। इससे विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक प्रतिष्ठा को और अधिक मजबूती मिलेगी तथा शोध एवं नवाचार के क्षेत्र में नई संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त होगा।

इस अवसर पर विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के शिक्षकों ने कहा कि प्रो. तनेजा की यह उपलब्धि विद्यार्थियों और युवा शोधकर्ताओं को उत्कृष्टता की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी। उनका समर्पण, दूरदर्शिता और अकादमिक नेतृत्व विश्वविद्यालय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।उल्लेखनीय है कि SciRank Global द्वारा जारी 2025 की आधिकारिक वैश्विक वैज्ञानिक सूची में प्रो. अजय तनेजा को स्वतंत्र रूप से सत्यापित (Independently Verified) करते हुए विश्व के शीर्ष 5 प्रतिशत वैज्ञानिकों में स्थान दिया गया है। यह उपलब्धि भारतीय उच्च शिक्षा जगत तथा ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के लिए विशेष गौरव का विषय है।