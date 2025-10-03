Friday, October 3, 2025
spot_img
HomeUttar PradeshLalitpurग्रामीण युवा नेतृत्व ग्राम विकास हेतु आगे आयें - मनोज तिवारी
MarqueeUttar PradeshLalitpur

ग्रामीण युवा नेतृत्व ग्राम विकास हेतु आगे आयें – मनोज तिवारी

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
19

ललितपुर (तेरईफाटक)। पंच परमेश्वर विद्यापीठ के तत्वावधान में ग्रामीण नेतृत्व विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारम्भिक प्रशिक्षण स्थानीय वीणा वादिनी बालिका इण्टर कॉलेज तेरईफाटक में बुन्देलखण्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया जिसमें महरौनी, जखौरा, तालबेहट व बार ब्लॉक के 50 युवा लीडरों ने नेतृत्व के गुण प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मसात किया। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि ग्रामीण नेतृत्व को नेतृत्व के गुण कौशल में क्षमता वृद्धि , ग्रामीण विकास हेतु आवश्यक हैं। ग्रामीण युवा नेतृत्व ग्रामीण विकास हेतु आगे आयें।और ग्रामीण अंचलों में विकास की गंगा बहाये।

प्रयागराज से आये प्रशिक्षक वीरेंद्र राय ने बड़े प्रभावी ढंग से गांव समाज एवं उसके परिवेश में परिवर्तन अर्थात समस्याओं के निराकरण में युवाओं की भूमिका को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा विशेष कर महिला नेतृत्व को नेतृत्व के गुण कौशल हेतु प्रभावी प्रशिक्षण आये हुए प्रशिक्षार्थियों को दिया।

सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि यह प्रशिक्षण 21 से 40 वर्ष के युवक-युवतियों को विभिन्न चरणों में दिया जायेगा जिससे वे आगे आकर अपने विवेकवान नेतृत्व से ग्रामीण विकास का मार्ग प्रशस्त करें. इस अवसर पर सभी प्रशिक्षाणार्थी उपस्थित रहे।

Previous article
रामनवमी पर देवीपाटन मंडल में ‘मां पाटेश्वरी शक्ति संवाद’ कार्यक्रम आयोजित
Next article
एसडीएम ने वेतवा नदी के विसर्जन स्थलों का निरीक्षण किया, सुरक्षा व्यवस्था पर दिए सख्त निर्देश
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved