ग्रामीण युवा नेतृत्व ग्राम विकास हेतु आगे आयें – मनोज तिवारी

ललितपुर (तेरईफाटक)। पंच परमेश्वर विद्यापीठ के तत्वावधान में ग्रामीण नेतृत्व विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारम्भिक प्रशिक्षण स्थानीय वीणा वादिनी बालिका इण्टर कॉलेज तेरईफाटक में बुन्देलखण्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया जिसमें महरौनी, जखौरा, तालबेहट व बार ब्लॉक के 50 युवा लीडरों ने नेतृत्व के गुण प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मसात किया। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि ग्रामीण नेतृत्व को नेतृत्व के गुण कौशल में क्षमता वृद्धि , ग्रामीण विकास हेतु आवश्यक हैं। ग्रामीण युवा नेतृत्व ग्रामीण विकास हेतु आगे आयें।और ग्रामीण अंचलों में विकास की गंगा बहाये।

प्रयागराज से आये प्रशिक्षक वीरेंद्र राय ने बड़े प्रभावी ढंग से गांव समाज एवं उसके परिवेश में परिवर्तन अर्थात समस्याओं के निराकरण में युवाओं की भूमिका को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा विशेष कर महिला नेतृत्व को नेतृत्व के गुण कौशल हेतु प्रभावी प्रशिक्षण आये हुए प्रशिक्षार्थियों को दिया।

सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि यह प्रशिक्षण 21 से 40 वर्ष के युवक-युवतियों को विभिन्न चरणों में दिया जायेगा जिससे वे आगे आकर अपने विवेकवान नेतृत्व से ग्रामीण विकास का मार्ग प्रशस्त करें. इस अवसर पर सभी प्रशिक्षाणार्थी उपस्थित रहे।