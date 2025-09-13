Saturday, September 13, 2025
महिला कल्याण विभाग द्वारा महर्षि परशुराम इंटर कॉलेज विजय नगर में आयोजित किया गया कार्यक्रम।

गोण्डा 11 सितंबर बेलसर ब्लाक के विजयनगर स्थित महर्षि परशुराम इंटर कॉलेज में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित 10 दिवसीय विशेष जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत 09वें दिन का आयोजन किया गया। डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर शिवेन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि महिलाओं एवं बालिकाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी देना समाज की जिम्मेदारी है। जेंडर स्पेशलिस्ट ज्योत्सना सिंह ने महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर बल दिया। वहीं जेंडर स्पेशलिस्ट राजकुमार आर्य ने साइबर अपराध से बचाव के उपाय बताए और कार्यालय सहायक अंकित कुमार पाण्डेय ने योजनाओं का लाभ पाने की प्रक्रिया समझाई।

इस अवसर पर विद्यालय के छात्रों-छात्राओं को पॉक्सो एक्ट की जानकारी दी गई। साथ ही विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य), स्पॉन्सरशिप योजना, कन्या सुमंगला योजना, बाल श्रम उन्मूलन, वन स्टॉप सेंटर, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, निराश्रित महिला पेंशन तथा घरेलू हिंसा निवारण संबंधी योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया गया और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु सहयोग का आश्वासन दिया गया। कार्यक्रम में साइबर क्राइम से बचाव के उपाय, महिला सशक्तिकरण और विभिन्न शासकीय योजनाओं पर विस्तृत जानकारी दी गई।

छात्राओं को मानसिक स्वास्थ्य परामर्श दिया गया तथा बाल विवाह निषेध और महिला हेल्पलाइन नंबर 181, 1098, 112, 1090 आदि की उपयोगिता बताई गई। इस मौके पर विद्यालय के मैनेजर कृष्ण कुमार मिश्रा, प्रवक्ता राम कुमार शास्त्री, बुधराम, उमाशंकर शुक्ला, दुर्गेश गुप्ता, अजय शंकर तिवारी, अंजुम सिद्दीकी, प्राची श्रीवास्तव, सूरज यादव, मीना, दीप्ति सिंह, लक्ष्मी विश्वकर्मा, शिवप्रसाद तिवारी, सविता पाठक, अम्बरीश पाण्डेय सहित अन्य उपस्थित रहे।

