Saturday, September 13, 2025
spot_img
HomeMarqueeनशे से स्वयं व दूसरों को दूर रहने के लिए करे प्रेरित...
MarqueeUttar PradeshOther

नशे से स्वयं व दूसरों को दूर रहने के लिए करे प्रेरित : डॉ. तनवीर

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
40

आधारशिला वृद्धाश्रम में जिला नशा मुक्ति केंद्र द्वारा आयोजित किया गया जागरूकता कार्यक्रम

महोबा। जिला नशा मुक्ति केंद्र द्वारा बुधवार को आधार शिला वृद्धाश्रम में नशे के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागरूकता अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में वृद्धजनों व मौजूद आमजन को नशा मुक्त जीवन जीने के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर नशा मुक्ति केंद्र के चिकित्साधिकारी डॉ. तनवीर कौसर द्वारा नशे का सेवन करने से होने वाले नुकसान के बावत जानकारी दी गई।

वृद्धाश्रम में नशा के विरूद्ध चलाए जा रहे जागरूकता अभियान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. तनवीर ने कहा कि नशा हमारे शरीर की शक्ति को खत्म कर उसे बीमारियों का घर बना देता है। अगर शरीर को नशे की लत पड़ जाती है तो वह इतनी आसानी से नहीं छूटती और अच्छे भले शरीर को कंकाल बना देता है, इसलिए हमें स्वयं भी और दूसरों को भी इससे दूर रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कहा कि धूम्रपान व तंबाकू मुक्त जीवन जीने के लिए सभी लोगों को ध्यान केंद्रित करना होगा। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति व उसके आसपास के लोगों के स्वास्थ्य पर न केवल बुरा प्रभाव पड़ता है, बल्कि अब दूसरे व तीसरे व्यक्ति पर भी बुरे प्रभाव डालता है।

जिला नशा मुक्ति केंद्र की काउंसलर नीलू चतुर्वेदी ने नशे से पारिवारिक दिक्कतों पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि नशे की लत से परिवार को गंभीर वित्तीय, भावनात्मक, और मानसिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे रिश्ते बिगड़ते हैं और परिवार का बिखराव हो सकता है साथ ही भावनात्मक असुरक्षा, क्रोध, अपराधबोध और शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर अभिषेक ने भी केंद्र के बावत संपूर्ण जानकारी लोगों को उपलब्ध कराई साथ ही केंद्र पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को उपचार के लिए प्रेरित किया। अंत में केंद्र के चिकित्साधिकारी ने सभी उपस्थित लोगों नशे से दूर रहने के प्रति शपथ दिलाई। इस मौके पर इस मौके पर टीएस अर्चना चतुर्वेदी, नैंसी द्विवेदी, ओआरडब्ल्यू से शिवानी, प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर पंकज, नर्स ऊषा कुमार के अलावा प्रकाश व सोशल वर्कर राहुल सहित वृद्धाश्रम प्रबंधक बलवान सिंह मौजूद रहे।

Previous article
महिला कल्याण विभाग द्वारा महर्षि परशुराम इंटर कॉलेज विजय नगर में आयोजित किया गया कार्यक्रम।
Next article
शिया फेडरेशन ने किया जश्ने ईद मिलादुन नबी का आयोजन
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved