गर्भावस्था में मां के लिए पोषण युक्त आहार आवश्यक है : ब्लाक प्रमुख

गोरखपुर। सहजनवा गर्भ के दौरान मां का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है।तभी पेट में बच्चों का उत्तम विकास होगा।और पैदा होने के बाद बच्चे निरोग रहेंगे।

उपरोक्त बाते सहजनवा ब्लाक प्रमुख कवलदीप चौहान ने ग्राम सभा झकही में फीता काटकर गोद भराई कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर कही है। इस अवसर पर भाजपा सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही एक दर्जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी।

कहा कि शिशुओं का समय से टीकाकरण अवश्य कराए।टीके से तमाम तरह की असाध्य बीमारियों की रोक थाम हो जाती। दो गर्भवती शीशम तथा रिंकी की गोद भराई के दौरान पोषण पोटली दी।मौके पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री मंजू सिंह, आशा बहु संगीता, पद्मावती तथा सरोज सहित ग्रामीण उपस्थित रहे।