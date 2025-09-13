Saturday, September 13, 2025
spot_img
HomeUttar PradeshGorakhpurगर्भावस्था में मां के लिए पोषण युक्त आहार आवश्यक है : ब्लाक...
MarqueeUttar PradeshGorakhpur

गर्भावस्था में मां के लिए पोषण युक्त आहार आवश्यक है : ब्लाक प्रमुख

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
67

गोरखपुर। सहजनवा गर्भ के दौरान मां का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है।तभी पेट में बच्चों का उत्तम विकास होगा।और पैदा होने के बाद बच्चे निरोग रहेंगे।

उपरोक्त बाते सहजनवा ब्लाक प्रमुख कवलदीप चौहान ने ग्राम सभा झकही में फीता काटकर गोद भराई कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर कही है। इस अवसर पर भाजपा सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही एक दर्जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी।

कहा कि शिशुओं का समय से टीकाकरण अवश्य कराए।टीके से तमाम तरह की असाध्य बीमारियों की रोक थाम हो जाती। दो गर्भवती शीशम तथा रिंकी की गोद भराई के दौरान पोषण पोटली दी।मौके पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री मंजू सिंह, आशा बहु संगीता, पद्मावती तथा सरोज सहित ग्रामीण उपस्थित रहे।

Previous article
राजस्व निरीक्षक निलंबित, रिश्वतखोरी व लापरवाही पर डीएम की कार्रवाई
Next article
महिला कल्याण विभाग द्वारा महर्षि परशुराम इंटर कॉलेज विजय नगर में आयोजित किया गया कार्यक्रम।
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved