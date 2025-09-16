एसएसबी के द्वितीय बैच बीआरटीसी (पशु चिकित्सा) का दीक्षांत परेड समारोह सम्पन्न

गोरखपुर। सोमवार को द्वितीय बैच बीआरटीसी (पशु चिकित्सा) का भव्य पासिंग आउट परेड (POP) समारोह प्रशिक्षु प्रशिक्षण केंद्र, सशस्त्र सीमा बल, गोरखपुर में आयोजित किया गया।

इस अवसर के मुख्य अतिथि असेम हेमोचंद्रा, उप महानिरीक्षक (प्रशिक्षु प्रशिक्षण केंद्र, एसएसबी गोरखपुर) रहे।

मुख्य अतिथि के परेड का निरीक्षण करने के पश्चात प्रशिक्षण अधिकारी विवेक कुमार सिंह, द्वितीय कमान अधिकारी ने नव आरक्षियों (8) एवं मुख्य आरक्षियों (20) को शपथ ग्रहण कराई, जिसके साथ ही उन्होंने देश सेवा के पावन दायित्व की ओर प्रथम कदम बढ़ाया। विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रथम स्थान अर्जित करने वाले नव आरक्षियों एवं मुख्य आरक्षियों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

बेस्ट फिजिकल फिटनेस ट्रेनी- मुख्य आरक्षी- केहर सिंह, बेस्ट आउटडोर ट्रेनी – मुख्य आरक्षी- अंकित कुमार बेस्ट ड्रिल व टर्नआउट ट्रेनी- मुख्य आरक्षी- मनीषा बेस्ट फायरर ट्रेनी- मुख्य आरक्षी – प्रमोद कुमार बेस्ट स्पोर्ट्स ट्रेनी- मुख्य आरक्षी- हिमांशु बेस्ट इनडोर ट्रेनी – आरक्षी- अनुराग कुमार बेस्ट ओवरआल ट्रेनी- आरक्षी- रोहित रघुवंशी बेस्ट प्रशिक्षक- आरक्षी (सामान्य) जी. राजेन्द्र कुमार

अपने प्रेरक संबोधन में असेम हेमोचंद्रा ने प्रशिक्षक दल, नव आरक्षियों एवं मुख्य आरक्षियों के अनुशासित एवं भव्य परेड प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें हृदय से बधाई दी। साथ ही उन्होंने ईमानदारी, सत्यनिष्ठा तथा समर्पण भाव के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का आह्वान किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

समारोह के दौरान नव आरक्षियों एवं मुख्य आरक्षियों द्वारा मास पी.टी., निहत्था लड़ाई, वॉल्टिंग हॉर्स, राइफल टैटू ड्रिल डॉग शो ब्रास बैंड प्रदर्शन एवं आईईडी के प्रभाव से संबंधित रोमांचक डेमोंस्ट्रेशन प्रस्तुत किए गए, जिन्होंने उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

इस गरिमामयी अवसर पर डॉ. डी.के. मिश्रा, उप महानिरीक्षक (चिकित्सा), मुन्ना सिंह, उप महानिरीक्षक, डॉ. आई. एच. काजमी कमांडेंट (चिकित्सा) सहित सभी अधिकारी अधीनस्थ अधिकारी अन्य बल कार्मिक, विभिन्न कोर्सों के प्रशिक्षु के साथ-साथ नव आरक्षियों एवं मुख्य आरक्षियों के माता-पिता/अभिभावक तथा राष्ट्रीय एवं स्थानीय प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के गणमान्य मीडियाकर्मी उपस्थित रहे। यह जानकारी जय प्रकाश आर्य, उप कमांडेंट, प्रशिक्षु प्रशिक्षण केंद्र, एसएसबी गोरखपुर ने दी।