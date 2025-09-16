Tuesday, September 16, 2025
सितंबर को रक्तदान महाकुंभ का आयोजन

सुल्तानपुर। संयुक्त सेवा समिति के बैनर तले आगामी 21 सितंबर रविवार को एक बार फिर जिले में रक्तदानियों का जमावड़ा होने जा रहा है।आयोजन को लेकर विभिन्न संगठनों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। सैकड़ो की संख्या में जिले वासी यहां रक्तदान कर एक नए उत्सव की शुरुआत करेंगे। देशभक्ति की थीम पर नन्हे मुन्ने बच्चों को सजाया जाएगा जिससे रक्तदान का यह कार्यक्रम उत्सव की तरह लगे।प्रदेश से सात मेडिकल कॉलेज की टीम को यहां रक्तदान के लिए बुलाया गया है।रक्तदान के इतिहास के पन्नों में एक सशक्त हस्ताक्षर सुल्तानपुर जनपद वासियों द्वारा लिखा जाएगा।

उक्त बाते संयुक्त सेवा समिति के सचिव डॉ सुधाकर सिंह ने पत्रकार वार्ता में कहीं। रविवार को राम लखन पैराडाइज होटल में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा रखी l एवं इंडिया एंटीकरप्शन फोर्स के महासचिव विपिन मिश्रा ने बताया कि हमारे संगठन द्वारा 21 सितम्बर रक्त दान के लिए पूरी तैयारी कर ली गयी है और हमारी टीम द्वारा रक्त वीरों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और उन्होंने अपील की इस पुनीत कार्य में ज्यादा से ज्यादा लोग आए और इस नेक कार्य में अपनी भागीदारी दे और हमारे संगठन की टीम इस नेक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी।एक बार फिर जनपद रक्तदानियों के गौरवशाली इतिहास का गवाह बनेगा रक्तदान करने से मनुष्य के अंदर होने वाली कई बीमारियों पर रोक लगती है इसके अलावा समाज में जरूरतमंदों का इलाज हो सकता है।

कैंसर पीड़ित किडनी के मरीज थैलेसीमिया व प्लास्टिक एनीमिया के मरीज को रक्त की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है ऐसे में जिले से किया गया रक्तदान कई मरीजों के जीवन बचाने का कारक बनेगा।उन्होंने अपील की ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे रक्तदान के लिए अपना पंजीयन कराकर रक्तदान करें।जिले में रक्तदाताओं का डाटा कलेक्ट करने के लिए भी एक टीम की घोषणा जल्द की जाएगी यहां गोमती मित्र मंडल के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मदन ने बताया कि गोमती मित्र मंडल पूरी टीम के साथ रक्तदानियों की सेवा मे लगेगा गोमती मित्र मंडल के सदस्य भी रक्तदान करेंगे।

अंबे दल के संयोजक, राम लखन पैराडाइज होटल के मालिक परितोष ने बताया कि हम रक्तदानियों के स्वागत के लिए उत्साहित है टीम के सैकड़ो कार्यकर्ता रक्तदानियों का सहयोग करेंगे उनके लिए सारी व्यवस्थाओं का प्रबंध करेंगे।अंबे दल के सभी वॉलिंटियर इस कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे रक्तदान भी करेंगे। अंकुरण फाउंडेशन से जुड़े अभिषेक बताते हैं सुल्तानपुर मे रक्तदानियों के गौरवशाली इतिहास में एक और नया पन्ना जुड़ने जा रहा है।

आगामी 21 सितंबर को वंदनीया माता जी की स्मृति में सुल्तानपुर रक्तदान का नया रिकॉर्ड तय करेगा उसके लिए तैयारी अंतिम दौर मे है।उन्होंने पूरे जनपद के युवाओं से आवाहन किया की आगे बढ़े राष्ट्रहित समाज हित में रक्तदान कर सुल्तानपुर में रक्तदानियों के इतिहास के एक सशक्त हस्ताक्षर बने।कार्यक्रम में दर्जनों पत्रकारों की मौजूदगी रही।

