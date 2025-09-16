निर्वाचन संबंधी दायित्वों हेतु सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को प्रशिक्षण एवं परीक्षा संपन्न।

गोण्डा।आगामी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2025 के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आलोक कुमार की अध्यक्षता में जनपद के सभी सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AERO) को निर्वाचन संबंधी प्रक्रियाओं का सघन प्रशिक्षण प्रदान किया गया।प्रशिक्षण के दौरान श्री आलोक कुमार ने निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, सुधार करने एवं स्थानांतरण की प्रक्रियाओं को समयबद्ध, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित ढंग से संपन्न कराने पर विशेष बल दिया।

अधिकारियों को बीएलओ के माध्यम से घर-घर सर्वेक्षण की निगरानी करने, प्राप्त आवेदनों का सतर्कता से परीक्षण करने तथा मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से संचालित करने हेतु निर्देशित किया गया।प्रशिक्षण के उपरांत सभी अधिकारियों की लिखित परीक्षा भी आयोजित की गई, जिससे उनके ज्ञान के स्तर का मूल्यांकन किया जा सके। परीक्षा में निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े तकनीकी पहलुओं, ऑनलाइन आवेदन निस्तारण, ईआरओ नेट पोर्टल एवं NVSP आदि विषयों को सम्मिलित किया गया।उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव है। सभी अधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, ताकि कोई पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई अपात्र नाम सूची में न जुड़ने पाए।