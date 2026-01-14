विकास कार्यों में ढिलाई नहीं चलेगी, नोडल अधिकारी ने योजनाओं व निर्माणाधीन परियोजनाओं की सख्त समीक्षा

उरई (जालौन)।सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा नियुक्त जनपद के नोडल अधिकारी श्री इन्द्र विक्रम सिंह ने विकास भवन स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं तथा जनपद में संचालित निर्माणाधीन परियोजनाओं की गहन समीक्षा की।

बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट का बिंदुवार परीक्षण करते हुए उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट और कड़े दिशा-निर्देश दिए।

नोडल अधिकारी ने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का लाभ समय से और पूरी पारदर्शिता के साथ पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करें। किसी भी स्तर पर लापरवाही, शिथिलता या अनावश्यक विलंब को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता, समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया।

निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान श्री इन्द्र विक्रम सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सभी निर्माण कार्य स्वीकृत ड्राइंग, डिजाइन एवं तकनीकी मानकों के अनुरूप ही कराए जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्माण की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार लापरवाही, मानकों की अनदेखी या कार्य में देरी किसी भी स्थिति में क्षम्य नहीं की जाएगी।

कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि नियमित स्थल निरीक्षण कर कमियों को तत्काल दूर करें तथा निर्धारित समय-सीमा में परियोजनाएं पूर्ण करें। नोडल अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्वयं फील्ड में जाकर योजनाओं व निर्माण कार्यों की निगरानी करें और प्रगति से शासन को अवगत कराते रहें। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में शिथिलता सीधे जनता के हितों पर कुठाराघात है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इस अवसर पर जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक डॉ दुर्गेश कुमार, जिला विकास अधिकारी के०के० सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संजय कुमार, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे प्रेमचंद मौर्य, परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी, डीसी मनरेगा रामेन्द्र सिंह तथा संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित रहे।