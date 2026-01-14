Wednesday, January 14, 2026
spot_img
HomeMarqueeपीएचसी मुंगरा में अस्थायी रूप से प्रभावित हुई पेयजल व्यवस्था
MarqueeUttar PradeshOther

पीएचसी मुंगरा में अस्थायी रूप से प्रभावित हुई पेयजल व्यवस्था

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
77

एक आरओ साथ में एक हैंडपंप भी अस्थाई रूप से खराब।

जौनपुर (मुंगराबादशाहपुर)। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुंगराबादशाहपुर में तकनीकी कारणों से पेयजल व्यवस्था कुछ समय के लिए प्रभावित हो गई है, जिससे मरीजों के साथ आए कुछ तीमारदारों को हल्की असुविधा का सामना करना पड़ा। अस्पताल परिसर में स्थापित आरओ मशीनों और हैंडपंप में तकनीकी खराबी आने की जानकारी सामने आई है। बताया गया कि एक आरओ मशीन बंद है, जबकि दूसरे में टोंटी क्षतिग्रस्त है। वहीं परिसर में लगे हैंडपंप भी फिलहाल कार्यशील स्थिति में नहीं हैं। इस कारण कुछ तीमारदारों को बाहर से बोतलबंद पानी की व्यवस्था करनी पड़ी।

एक तीमारदार उपेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आरओ मशीन से पानी लेने के प्रयास में पानी नहीं निकल पाया, जिससे परेशानी हुई। वहीं तीमारदार सुमित सिंह ने बताया कि अस्थायी रूप से उन्हें बाहर से पानी खरीदना पड़ा। इस संबंध में प्रभारी हेड चिकित्साधिकारी डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि पेयजल व्यवस्था में आई तकनीकी खराबी की जानकारी मिलते ही संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दे दिए गए हैं।

मैकेनिक को बुलाकर आरओ मशीन व हैंडपंप की मरम्मत कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि यह समस्या अस्थायी है और जल्द ही अस्पताल में पेयजल की व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू हो जाएगी। चिकित्साधिकारी डॉ 0 राजेश कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि मरीजों के उपचार एवं स्वास्थ्य सेवाएं सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं और अस्पताल प्रशासन तीमारदारों की सुविधाओं को लेकर सतत प्रयासरत है।

Previous article
नेशनल स्कूल गेम्स में वैष्णवी ने ताइक्वांडो में सोना जीतकर रचा इतिहास
Next article
विकास कार्यों में ढिलाई नहीं चलेगी, नोडल अधिकारी ने योजनाओं व निर्माणाधीन परियोजनाओं की सख्त समीक्षा
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved