Wednesday, January 14, 2026
ग्राम उसरगांव में जन चौपाल, नोडल अधिकारी ने योजनाओं का किया सत्यापन व लाभार्थियों से लिया फीडबैक

उरई (जालौन)। सचिव कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा नियुक्त जनपद के नोडल अधिकारी श्री इन्द्र विक्रम सिंह ने जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय के साथ विकासखंड कदौरा क्षेत्र के ग्राम उसरगांव में जन चौपाल का आयोजन कर केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पात्र लाभार्थियों को पढ़कर सुनाई।

इस अवसर पर उन्होंने लाभार्थियों से सीधा संवाद कर योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का फीडबैक लिया तथा स्थलीय सत्यापन भी किया। नोडल अधिकारी ने जन चौपाल में लगाए गए विभिन्न विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया और अधिकारियों को योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत पात्रों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। इसके उपरांत उन्होंने बच्चों को अन्नप्राशन कराया तथा गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कर उन्हें पौष्टिक आहार वितरित किया, जिससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का संदेश गया।

जन चौपाल को संबोधित करते हुए श्री इन्द्र विक्रम सिंह ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार जन्म से लेकर बुजुर्ग अवस्था तक नागरिकों के समग्र कल्याण हेतु अनेक योजनाएं संचालित कर रही हैं। उन्होंने बताया कि कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर स्नातक स्तर तक शिक्षा एवं देखभाल का खर्च सरकार वहन कर रही है। वहीं जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को पोषण एवं सुरक्षित प्रसव के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में कन्याओं के विवाह को लेकर पहले कठिनाइयां होती थीं, लेकिन अब सरकार सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से 51 हजार रुपये की सहायता देकर विधि-विधान से विवाह संपन्न करा रही है। इ

सी प्रकार गरीब एवं असहाय व्यक्तियों के उपचार हेतु आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क उपचार किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में कराया जा सकता है। नोडल अधिकारी ने कहा कि सरकार जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है और आमजन की समस्याओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही नीतियां बनाई जाती हैं। उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान किया कि वे योजनाओं की जानकारी लेकर पात्रता के अनुसार लाभ अवश्य प्राप्त करें और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर संबंधित अधिकारियों को अवगत कराएं।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉ दुर्गेश कुमार, जिला विकास अधिकारी केके सिंह, उप जिलाधिकारी कालपी मनोज सिंह, परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी, डीसी मनरेगा रामेन्द्र सिंह, पूर्व विधायक कालपी नरेंद्र सिंह जादौन, ग्राम प्रधान सहित ग्रामवासी, लाभार्थी, जनप्रतिनिधि एवं संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

