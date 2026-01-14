छात्र नागरिक स्वास्थ्य व कोचिंग सेंटरों की निगरानी समिति की बैठक में डीएम ने दिए निर्देश

इटावा। छात्र नागरिक स्वास्थ्य एवं कोचिंग सेंटरों की निगरानी समिति की बैठक जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई।बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि कोचिंग सेंटरों का नवीनीकरण एवं जांच कराई जाए एवं जो भी कोचिंग सेंटर हैं उनका निरीक्षण किया जाए।उन्होंने बताया कि समिति का कार्य/दायित्व इस प्रकार होगा मा० उच्चतम न्यायालय में योजित CRI.A No.3177/2025 सुकदेब साहा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 25 जुलाई 2025 के अनुपालन में उक्त समिति जिला स्तर पर समस्त विश्वविद्यालय,महावि‌द्यालय, कोचिंग सेन्टर,छात्रावासों ‌द्वारा UMMEED गाइडलाइन के दिशानिर्देशों, MANODARPAN पहल और राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति का आत्मसात एवं अनुपालन सुनिश्चित करेगी।समिति द्वारा कोचिंग सेंटरों के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु आवेदनों की जांच करेगी तथा यह सत्यापित करेगी कि मानसिक स्वास्थ्य नीतियां, परामर्शदाता नियुक्तियां और सुरक्षा आवश्यकताएं,छात्रावासों एवं आवासीय परिसरों में tamper-proof ceiling fans,पर्याप्त स्वच्छता,अग्नि सुरक्षा, आदि पूर्ण हो तथा सक्षम अधिकारी को पंजीकरण की स्वीकृति/अस्वीकृति की सिफारिश करेगी।दिव्यांगजन छात्रों के लिए दिव्यांगजन हितैषी मानकों को सम्मिलित किया जाय जैसा कि शहरी विकास मंत्रालय,भारत सरकार के हार्मोनाइज्ड गाइडलाइन्स 2020 में प्राविधानित किया गया है।समिति मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों, परामर्शदाता अनुपात,प्रशिक्षण,बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा और शिकायत निवारण तंत्र के अनुपालन की पुष्टि के लिए प्रत्येक पंजीकृत कोचिंग सेंटर और आवासीय शिक्षण संस्थानों का वार्षिक निरीक्षण किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर औचक निरीक्षण भी किया जायेगा।उक्त बैठक के दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक अतुल सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी लक्ष्मीकांत त्रिपाठी,जिला समाज कल्याण अधिकारी संध्या रानी बघेल,श्रीनिवास यादव सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।